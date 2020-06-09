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محافظات

تنفيذ الموجة 15.. محافظ شمال سيناء: الانتهاء من إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة خلال 6 شهور

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:53 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
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احمد صالح
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء' على ضرورة استرداد أملاك الدولة ومنع التعدى عليها .

وقال المحافظ خلال اجتماعه اليوم، مع اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، المستشار صبرى الشوادفى المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومديرى الادارات الهندسية، الى جانب ممثلى مديريتى الأمن والزراعة وقطاع تأمين شمال سيناء، إنه تقرر الانتهاء من ازالة جميع التعديات على أملاك الدولة خلال 6 شهور .

وأشار المحافظ الى اهتمام رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة والحفاظ عليها مع دقة متابعة ذلك ، واحالة المخالفين الى القضاء.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء المدن بسرعة حصر المخالفات وازالة التعديات والاشغالات فى مختلف أنحاء المحافظة ، وكذا الاشغالات على المآخذ بترعة السلام .

وأعلن عن تفويضه رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية باصدار قرارات الازالة فى نطاق كل منهم .. كما أن الوزارات المركزية فوضت المحافظة فى اصدار القرارات الخاصة بالأراضى الواقعة تحت ولايتها مثل وزارتى الزراعة والآثار وغيرهما .

من جانبه أكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ أن هناك متابعة جادة من كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس وقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، والعمل على إقرار القانون وحقوق الدولة وإزالة أية تعديات عليها، مشيرا الى أن جميع الجهات المنوط بها التنفيذ على أهبة الاستعداد لتنفيذ أى إزالات على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها مستقبلا .

من جانبه، عرض المستشار صبرى الشوادفى المستشار القانونى للمحافظة القوانين الخاصة بأملاك الدولة ، وشروط وقواعد التقنين والتصالح وفقا لمعدلات الأسعار المحددة من قبل اللجان المختصة .

وأوضح العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أنه سبق ارسال التعليمات وتعميمها على رؤساء مجالس المدن، حيث تقضى بحصر تعديات مخالفات البناء والأراضى الزراعية، واستغلال المخالفين للحالة التى تمر بها البلاد فى محاربة فيروس كورونا، والتشديد على الازالة الفورية لأى مخالفة دون انتظار الدراسات الأمنية وأن تتم الازالة فورا حتى سطح الأرض واحالة المخالفين والمقاولين المنفذين للمخالفة وملاك الأراضى الى القضاء.

كما تضمنت التعليمات موافاة غرفة عمليات المحافظة يوميا ببيان شامل عن تعديات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وعدد الحالات التى تم ازالتها لموافاة وزارة التنمية المحلية بها أولا بأول .

وأشار الى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الموجة رقم 15 لازالة التعديات على أملاك الدولة ، وأن المحافظة مستمرة فى تنفيذ التعليمات واستكمال الازالات حفاظا على حقوق الدولة واستردادها بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية .

من جانبهم، عرض رؤساء مجالس المدن حصر كل جهة للتعديات على أملاك الدولة وقرارات الازالة الصادرة بخصوص تلك التعديات ، والعمل على تنفيذها وفق جدول زمنى محدد .
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