جامعة المنيا تواصل استلام الرسائل البحثية من طلاب فرق النقل بكلياتها الـ20

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا أن كليات جامعة المنيا العشرين تواصل تلقي الرسائل البحثية لطلاب فرق النقل إلكترونيًا، والتي بدأت من أول يونيو الحالي، كبديل لتقيم الطلاب بالمقررات الدراس ية التي درسوها، ووفقًا للضوابط الاسترشادية التي أقرها مجلس الجامعة





وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وذلك ضمن الخطط والضوابط والإجراءات المستقبلية لنظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020؛ لانضباط العملية التعليمية في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المُسْتَجد.





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قال الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على انتظام عملية تلقي الكليات البحوث من الطلاب إلكترونيًا، عبر البريد الإلكتروني لأساتذة المادة المُعلن عنه بمنصة المقررات الإلكترونية علي موقع الجامعة، وكذلك المُعلن علي الاستمارة البحثية بكل مقرر، تمهيدًا لحصر الطلاب والبدء في عملية التصحيح، وإعلان النتائج،



