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تعليم

التعليم تعلن ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2020

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:24 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يحق لطلاب الثانوية العامة تأجيل امتحانات الثانوية العامة للعام القادم 2020/2021 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته لجميع المديريات التعليمية ، أن العام الدراسي 2019/2020 لن يحسب ضمن عدد سنوات التقدم المسموح بها قانونا وبنفس حالته هذا العام (منتظم / منازل) .

أما عن شروط التأجيل ، فقد شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يكون للطالب البحث في جدول الامتحان هذا العام، وعليه يقوم الطالب او ولي امره بالتقدم بطلب لادارة شئون الطلبة والامتحانات بالادارة التعليمية التابع لها ، ويرفق له صورة ضوئية من رقم الجلوس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مديرية التربية والتعليم ستقوم بتجميع طلبات التأجيل وارسالها إلى الادارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة ، للحصول على موافقة رئيس قطاع التعليم العام او من ينوب عنه ، وارسال تلك الكشوف للجان النظام المراقبة كل فيما يخصه وذلك في موعد اقصاه 16 يونيو 2020.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على عدم المساس بالقواعد المتبعة والمعمول بها في الاعوام السابقة لتأجيل اداء الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية ، ويحق للطالب تأجيل الامتحان في جميع المواد للدور الثاني بالدرجة الفعلية في حال اصابة الطالب او احد افراد الاسرة بفيروس كورونا او وجود الطالب في منطقة عزل صحي (مستشفى / منزل / قرية / مدينة)بعد تقديم المستدات الدالة على ذلك.

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة ظهور اي اعراض مرضية على الطالب اثناء دخول اللجنة او اثناء عقد الامتحان ، وتطبق القواعد المتبعة والمعمول بها في الاعوام السابقة لتأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية.

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة المعدل تكون المواعيد كالتالي :

الاحد 21 يونيو : اللغة العربية 

الخميس 25 يونيو : اللغة الاجنبية الاولى

الاحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 3 يوليو : الاحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الاحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الاجنبية الثانية

الاحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية 
التعليم تعلن ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2020
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