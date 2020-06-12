وزير الإعلام: موضوع فتح الطيران محسوم بداية من يوليو بشكل نهائي

قال أسامة هيكل وزير الإعلام، إن موضوع فتح الطيران محسوم وسيتم الفتح بداية من يوليو بشكل نهائي.





وتابع هيكل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث فى مصر" والمذاع عبر قناة "أم بي سي مصر"،: "إذا قررنا الفتح الكامل لجميع الأنشطة وحدثت زيادة فى إصابات كورونا بسبب عدم التزام المواطنين سنعيد الإغلاق".





ونوه وزير الدولة للإعلام إلى أنه إذا لم يتحسن معدل الإصابات سيبقي الوضع كما هو عليه.





وأعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، استمرار تطبيق حظر التجوال من 8 مساء إلى 4 صباحًا اعتبارًا من الأحد القادم.





كما تقرر دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو المقبل في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، وبدء تشغيل قطاعي السياحة والطيران في المحافظات الساحلية الأقل إصابة بفيروس كورونا اعتبارا من أول يوليو المقبل.





ويأتي القرار ضمن القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة «كورونا» لمناقشة عدد من الملفات المختلفة من بينها عودة الحياة تدريجيًا لطبيعتها.

وناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة «كورونا» وإجراءات التعايش خلال المرحلة المقبل، وسط توقعات بتعديل مواعيد الحظر.