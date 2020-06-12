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رياضة

محمد الشناوي يهنئ أزارو بعيد ميلاده الـ 25

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:22 ص
ازارو والشناوي
ازارو والشناوي
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محمد بدران

حرص محمد الشناوى، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تهنئة المغربي وليد أزارو بعيد ميلاده الـ 25.

ونشر محمد الشناوى صورة تجمعه بالمغربي أزارو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق عليها "كل سنة وانت طيب ياحبيبي".

احتفل امس الخميس، المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي والمعار للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم ، بعيد ميلاده الـ“25”، حيث أنه من مواليد 11 يونيو 1995.

وانضم أزارو لاعب الأهلي إلى صفوف الاتفاق السعودي، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وكان أزارو قد انتقل إلى صفوف الأهلي في صيف 2017، قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، مقابل مليون و300 ألف دولار، لمدة 4 مواسم.

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