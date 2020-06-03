وليد أزارو يرفض العودة للنادي الاهلي ويقترب من الدوري القطري ..فيديو

كشفت تقارير اعلامية ، عن العروض المقدمه لـ وليد ازارو مهاجم النادي الأهلي المعار لصفوف الاتفاق السعودي .
وذكرت قناة أون تايم سبورتس ، ان وليد ازارو تلقي عرضا شفهيا من احد الاندية فى الدوري القطري للانتقال إليه فى الميركاتو الصيفي القادم .
وشدد التقرير ، ان اعارة وليد ازارو مع الاتفاق السعودي سوف تنتهي فى نهاية الموسم ورفض تجديد اعارته .
وتابعت ، ان وليد ازارو يرغب فى الرحيل عن النادي الاهلي نهائيا بعدما توترت علاقته مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق .
وحدد النادي الاهلي 3 ملايين دولار للاستغناء عن وليد ازارو نهائيا لاي فريق يريد شراءه بعدما خرج من حسابات فايلر .