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رياضة

وليد أزارو يرفض العودة للنادي الاهلي ويقترب من الدوري القطري ..فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:33 م
وليد ازارو
وليد ازارو
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حسن العمدة
كشفت تقارير اعلامية ، عن العروض المقدمه لـ وليد ازارو مهاجم النادي الأهلي المعار لصفوف الاتفاق السعودي .

وذكرت قناة أون تايم سبورتس ، ان وليد ازارو تلقي عرضا شفهيا من احد الاندية فى الدوري القطري للانتقال إليه فى الميركاتو الصيفي القادم .
وشدد التقرير ، ان اعارة وليد ازارو مع الاتفاق السعودي سوف تنتهي فى نهاية الموسم ورفض تجديد اعارته .

وتابعت ، ان وليد ازارو يرغب فى الرحيل عن النادي الاهلي نهائيا بعدما توترت علاقته مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق .

وحدد النادي الاهلي 3 ملايين دولار للاستغناء عن وليد ازارو نهائيا لاي فريق يريد شراءه بعدما خرج من حسابات فايلر .


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