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منوعات

لأول مرة.. صور ملونة جديدة للحظة العثور على مقبرة توت عنخ أمون.. صور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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احمد شريف

يعتبر اكتشاف تابوت توت عنخ آمون، أحد أكثر الإنجازات الأثرية استثنائية على الإطلاق.


والآن ، بعد قرن تقريبًا من الكشف عن مقبرة  توت عنخ آمون  يمكن مشاهدة صور الاكتشاف المذهلة بالألوان الكاملة لأول مرة.


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ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم العثور على قبر الفرعون المصري القديم السليم في 4 نوفمبر 1922 ، من قبل عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر.


 وتظهر الصور بشكل حيوي اكتشاف مكان الراحة الأخير لتوت عنخ آمون ، الذي حكم مصر حوالي 1334-1325 قبل الميلاد، حيث يقال أنه توفي عندما كان عمره حوالي 18 عامًا.


 ويمكن أيضًا مشاهدة الصور الملونة في فيلم وثائقي جديد لهيئة الإذاعة البريطانية، بأسم توت عنخ آمون بالألوان.

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