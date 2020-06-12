لأول مرة.. صور ملونة جديدة للحظة العثور على مقبرة توت عنخ أمون.. صور

يعتبر اكتشاف تابوت توت عنخ آمون، أحد أكثر الإنجازات الأثرية استثنائية على الإطلاق.

والآن ، بعد قرن تقريبًا من الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون يمكن مشاهدة صور الاكتشاف المذهلة بالألوان الكاملة لأول مرة.





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ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم العثور على قبر الفرعون المصري القديم السليم في 4 نوفمبر 1922 ، من قبل عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر.

وتظهر الصور بشكل حيوي اكتشاف مكان الراحة الأخير لتوت عنخ آمون ، الذي حكم مصر حوالي 1334-1325 قبل الميلاد، حيث يقال أنه توفي عندما كان عمره حوالي 18 عامًا.

ويمكن أيضًا مشاهدة الصور الملونة في فيلم وثائقي جديد لهيئة الإذاعة البريطانية، بأسم توت عنخ آمون بالألوان.