أورام قنا لـ صدى البلد: 32 ألف مريض ترددوا على المركز خلال عام.. وتوفير أجهزة جديدة بـ 13 مليون جنيه

أعلن مركز أورام قنا، عن دخول وحدات وأقسام جديدة خلال الفترة القادمة، للمساهمة فى تخفيف الآلام والمعاناة عن مرضى كورونا من أبناء قنا، والتى تعمل على سرعة التشخيص وتوفير الخدمات العلاجية فى مجال الأورام بما يوفر على أبناء قنا متاعب السفر للمحافظات المجاورة والقاهرة بحثًا عن علاجات لم تكن متاحة من قبل.

قال الدكتور محمد أحمد عبدالحكيم- مدير مركز أورام قنا، لـ" صدى البلد" إن التطوير الذى يشهده مركز أورام قنا، ساهم فى تخفيف آلام ومتاعب المرضى من أبناء قنا، الذين يتوجهون إلى محافظات أخرى للبحث عن العلاج الذى لا يكن متوافرًا فى قنا خلال الفترات الماضية، و يتضح ذلك من تزايد عدد المترددين على المركز خلال العام الحالى 2019/2020، حيث وصل العدد إلى 32 ألف مريض حتى شهر مايو الماضى، بعدما كان 23 ألف مريض للعام 2018/2019.

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وتابع عبدالحكيم: كما تضاعف مرضى الكيماوى فى العام الحالى إلى 6000 مريض، و العمليات زادت من 400 إلى 800 عملية جراحية استئصال و خلافه رغم ظروف شهر رمضان المبارك و أزمة فيروس كورونا، كما زادت عدد جراحات الأورام من 300 إلى 600 مريض، وبلغت نسبة الإشغال بالمركز فى شهر مايو 80%.

وأضاف عبدالحكيم، أن عدد الاسرة بالعناية المركزة تم زيادتها من 4 إلى 8 اسره مطورة، بالاضافة إلى 4 اسره رعاية متوسطة، كما أصبح فى قنا وحدة أشعة تداخلية و علاج للأورام السرطانية بالحقن، ولم تكن موجودة من قبل.

وأوضح عبدالحكيم، أن الأسبوع القادم سوف يشهد بدء عمل منظار بطن جراحى، ومنظار مثانه تشخيصى، ومنظار لأورام المسالك البولية، إضافة إلى أنه جارى الانتهاء من أعمال إنشاء وحدة المعمل الباثولوجى خلال أسبوعين، لتشخيص الاورام، وهو ما يسهل علينا كثيرًا فى الاكتشاف المبكر للأوارام واتخاذ القرار العلاج المبكر بدلا من سفر عينة المريض للمحافظات المجاورة أو القاهرة.

وأشار مدير مركز أورام قنا، إلى أن المركز يشهد عمل توسعات جديدة بدأت فى شهر أكتوبر الماضى، بمجرد الانتهاء منها لن يحتاج مرضى قنا، أى خدمة علاجية فى مجال الأورام من خارج المحافظة، حيث يتواصل العمل على قدم وساق فى امتداد لمبنى مركز أروام قنا، و يضم به وحدة للعلاج الاشعاعى، وحدات الاشعة التداخلية وحدات الأشعة التخصصية، وصيدليات التحضير للعلاج الكياوى، بتكلفة اجمالية تبلغ 86 مليون على مساحة 3000 متر، ومتوقع الانتهاء منه فى أكتوبر القادم.

وأضاف عبدالحكيم: تعاقدنا على أجهزة تصل تكلفتها لـ 13 مليون جنيه منها أجهزة جراحية و أجهزة تشخيصية و أجهزة للاقسام الداخلية، ساهمت فى تقديم خدمة متميزة، فضلا عن توفير كل الادوبة سواء فى الاقسام الداخلية أو العيادات الخاجية كلها متوفرة، و أى نقص يتم توفيره خلال 24 ساعة بمساعدة من كافة الجهات المعنية.

يذكر أن مركز أورام قنا تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وصدر قرار تخصيص المركز لعلاج الأورام بنهاية عام 2016 لخدمة أبناء قنا و المحافظات المجاورة" البحر الأحمر و الأقصر".