محافظ القاهرة: تسكين المتضررين من تطوير شارع ابن الحكم في مشروع أهالينا.. صور





تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تسكين مواطني شارع ابن الحكم الذين تم إزالة مساكنهم المقامة على خط التنظيم بالشارع في حي الزيتون نظرا لاعمال توسعة ورفع الكفاءة التي يشهدها الشارع حاليا.





وفي بيان أكد محافظ القاهرة أن ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة إلا يضار مواطن جراء انشاء المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها العاصمة حاليا.





وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل السكان المضارين إلى مساكن مجهزة بمساكن أهالينا بحي السلام.





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وتولت أجهزة محافظة القاهرة تنفيذ توجيهات الرئيس بمتابعة مباشرة ومستمرة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة





يذكر أنه تم إزالة عقار بمساحة 280 م فضلا عن 12محلا في الشارع ضمن اعمال تطوير الشارع.











