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توك شو

سارة سامي: هدفي من جروب إكس كورونا توفير دعم إيجابي لحالة المرضى نفسيا

السبت 13/يونيو/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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توك شو

كشفت سارة سامى، أدمن جروب "إكس كورونا" عبر فيس بوك، السبب وراء تدشين الجروب.

وقالت سارة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر الاولى المصرية:" إن الهدف الأساسى من تدشين الجروب، هو تقديم دعم إيجابى للمرضى نظرًا لأهمية العامل النفسى فى عملية شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وتابعت: "الجروب يقدم الدعم للمرضى وتوجيههم إلى أقرب مستشفى لهم إلى جانب الدعم الطبى والنفسى والتوجيه الطبى للمعزولين منزليًا".

ونوهت سارة إلى أن أن الجروب يضم 84 ألف مشترك، مشيدة بدور الأطباء الذين تبرعوا للعمل التطوعى من أجل مساعدة المرضى.

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