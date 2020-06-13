مستشفى طنطا التعليمي يستقبل 4 آلاف مريض ويصرف 1398 قرار علاج في شهرين

تواصل مستشفيات جامعة طنطا تقديم خدماتها العلاجية لجميع المرضي المترددين عليها من محافظات الدلتا الخمس تحت إشراف الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة والدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس ادارة المستشفيات والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات.





أقرأ ايضا :









وأكد الدكتور محمود سليم مدير المستشفي التعليمي العالمي بجامعة طنطا، أن العيادات الخارجية بالمستشفي استقبلت 4 آلاف و125 مريضا خلال شهرى ابريل َومايو الماضيين، وتم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لهم في مختلف التخصصات، شملت المخ والاعصاب والاوعية الدموية والرمد والباطنة والتجميل والسمنة والعظام وجراحات الجهاز الهضمي وجراحات الاطفال والقلب والصدر والتخاطب.





وكشف مدير المستشفي التعليمي العالمي، أنه تم صرف 1398 قرار علاج علي نفقة الدولة خلال شهرين في إطار جهودها المكثفة لتقليل معاناة المرضي والتخفيف عنهم.





اقرأ ايضا :



