اللي يتطاول نحبسه .. إنجي خطاب تدعم شريف منير بعد حملة التنمر على بناته

استاذنا في الفن وقدوه لينا في الأخلاق ونعم الفنان ونعم الاب لك مني كل الاحترام والتقدير وبرافو علي موقفك في رد حق بناتك وقطع لسان اي مريض يتطاول واللي يتطاول ياخد بالجزمه ونحبسه كمان زي ما قولت النائب العام هيحبس أي حد يغلط وانا بدعمك جدا يا فنان والاسكرين شوت تحبس اي حد يتطاول 👍 كامل احترامي ليك يا نجمنا ياريت كل الفنانين يعملو اسكرين شوت لاي حد مريض يتطاول عليهم عشان في إجراء قانوني دلوقتي يحبس المتنمرين السفله دول @sherifmoneerofficial