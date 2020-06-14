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فن

اللي يتطاول نحبسه .. إنجي خطاب تدعم شريف منير بعد حملة التنمر على بناته

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:57 ص
إنجي خطاب
إنجي خطاب
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محمد نحلة - رنا أشرف

دعمت الفنانة إنجي خطاب الفنان شريف منير بعد حملة التنمر التى تعرض لها بناته على مواقع التواصل الإجتماعي.



وكتبت:"استاذنا في الفن وقدوة لينا في الأخلاق ونعم الفنان ونعم الأب لك مني كل الاحترام والتقدير وبرافو علي موقفك في رد حق بناتك وقطع لسان أي مريض يتطاول، واللي يتطاول نحبسه كمان زي ما قولت النائب العام هيحبس أي حد يغلط وانا بدعمك جدا يا فنان.



وتابعت:" والاسكرين شوت تحبس أي حد يتطاول  كامل احترامي ليك يا نجمنا ياريت كل الفنانين يعملوا اسكرين شوت لأي حد مريض يتطاول عليهم عشان في إجراء قانوني دلوقتي يحبس المتنمرين السفلة دول".



ونشر الفنان شريف منير، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه مع ابنتيه (فريدة وكاميليا) بعد الهجوم الذي تعرضتا له، على خلفية صورتهما على انستجرام. 



وظهر شريف منير، في الفيديو مع ابنتيه، وخلفهم علم مصر، ويؤكد للجميع أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين له ولابنتيه، مطالبًا الجميع بضرورة التوحد ضد أي شخص ينشر إساءة على السوشيال ميديا، ويقدمون البلاغات ضده، ويساعدون رجال الشرطة في معرفة هوية هؤلاء لملاحقتهم. 



وأكد شريف منير، أن هناك تطبيقا على الهواتف المحمولة سوف يدشن لتتبع أي شخص يسيء، بمجرد أخذ «سكرين شوت» لهذه التعليقات المسيئة، واختتم: «ياما دقت على الراس طبول وعدينا.. والموضوع ده هيعدي ومش هيبقى في بعد كده على مواقع التواصل الاجتماعي لفظ واحد غلط .. أنا مستني بقى الناس الملايكة يردوا علينا ويقولولنا كلام عشان كله هيبقى بحسابه». 


تعود الأزمة، حينما نشر شريف منير صورة لبناته عبر حسابه على انستجرام، إلا أنه قام بحذفها بعد ملاحظته عددا من التعليقات البذيئة من مستخدمي السوشيال ميديا، لكنه قام بنشرها مجددًا متحديًا تلك البذاءات. 


وظهرت في الصورة ابنتا الفنان شريف منير، (كاميليا وفريدة)، وكتب معلقا على الصورة: " فريده شريف منير اللى قاعده .. كاميليا شريف منير اللى نايمه.. تصوير: كاميليا شريف منير".
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استاذنا في الفن وقدوه لينا في الأخلاق ونعم الفنان ونعم الاب لك مني كل الاحترام والتقدير وبرافو علي موقفك في رد حق بناتك وقطع لسان اي مريض يتطاول واللي يتطاول ياخد بالجزمه ونحبسه كمان زي ما قولت النائب العام هيحبس أي حد يغلط وانا بدعمك جدا يا فنان والاسكرين شوت تحبس اي حد يتطاول 👍 كامل احترامي ليك يا نجمنا ياريت كل الفنانين يعملو اسكرين شوت لاي حد مريض يتطاول عليهم عشان في إجراء قانوني دلوقتي يحبس المتنمرين السفله دول @sherifmoneerofficial

A post shared by engy khattab (@engy.khattab_) on

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