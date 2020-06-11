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فن

ناس مرضى.. شريف منير يحذف صور بناته فريدة وكاميليا ويهاجم بعض متابعيه

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:22 ص
شريف منير
شريف منير
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مصطفى كرم

هاجم الفنان شريف منير بعض متابعيه بسبب تعليقاتهم على صور بناته فريدة وكاميليا والذي قام بنشرهم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر شريف منير صورة تتضمن "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير" بعد مانزّلت صورة بناتي .. فريده ١٦ سنة وكاميليا ١٢ سنة .. وشوفت تعليقات من ناس مرضى .. و قليلي الرباية .. وجرحوا بناتي و جرحوني .. فمسحت الصورة .. ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا ..حسبنا الله ونعم الوكيل ".

وشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه " مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.

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وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

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