AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

للنهوض بالتعليم عن بعد.. رئيس مؤسسة إيسول يطالب بتدريب المدرسين الأكفاء على استخدام التكنولوجيا.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:46 ص
وليد أبو شقرة
وليد أبو شقرة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال وليد أبو شقرة، رئيس مؤسسة إيسول للتعليم الدولي، إن جميع الجامعات الأمريكية لجأت إلى التعليم عن بعد عند انتشار فيروس كورونا لأن كل شىء ممهد، مشيرا إلى أن التعليم عن بعد لن يكون قويا دون تدريب المدرسين أولا.


وأضاف وليد أبو شقرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ام بي سي مصر"، أن الخطوة الملحة الآن هي توفير وتجهيز وسيلة متميزة لتدريب المدرسين واختيار مدرسي الوزارة الأقوياء في اللغة الإنجليزية وفي التعامل مع الحاسب ونقوم بتدريبهم وبعد ذلك يصبحون مدربين ويقومون بتدريب زملائهم المدرسين.


وأكد أن مصر ستكون من ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال، وإذا لم يتحسن التعليم بالشكل المطلوب في مصر فسيكون المستقبل مظلما.


وأشار إلى أن هيئة الاستثمار ستخصص لنا مركزا في المنطقة الحرة ويكون هو المقر الثاني لجامعة ولاية أريزونا، وسيكون اسم مصر في التعليم عن بعد عالميا.


وأوضح أن جامعة ولاية أريزونا لديها الآن 44 ألفا و600 طالب وطالبة يتعلمون حتى الوصول إلى درجة البكالوريوسن وهذا عن طريق التعليم عن بعد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تطلق مبادرة خليك مستعد لأطباء الامتياز والطب لمواجهة كورونا..شاهد

باعوا الأبحاث.. وزير التعليم يحيل مدرسين للنيابة العامة.. فيديو

1000 شنطة رمضان للأسر المحتاجة من اتحاد طلاب جامعة المستقبل

معتز إينو: طموحي فى عالم التدريب بلا حدود .. وهؤلاء مثلي الأعلى

ترشيحاتنا

تحتوي على 75% دهونا مشبعة.. أضرار تناول الجبنة المطبوخة والمثلثات

ماسك الكولاجين فى المنزل .. لإخفاء علامات الشيخوخة

حدث ليلا .. الصين تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ أبريل .. ارتفاع قتلى ومصابي انفجار ناقلة غاز في الصين لـ 191 شخصا.. وزواج حمدي فتحي

طريقة عمل كيكة الـ 3 دقائق فقط

دعاء إزالة الألم .. 10 كلمات شفاء من الداء حث عليها الرسول

ارتفاع أعداد قتلى ومصابي انفجار ناقلة غاز في الصين إلى 191 شخصا.. فيديو

AdvertisementS

ظهور أعراض جديدة لـ كورونا.. ومخاوف من وجود أنواع مزمنة للفيروس

ارتفاع أعداد قتلى ومصابي انفجار ناقلة غاز في الصين إلى 191 شخصا.. فيديو

مقتل بروكس يشعل أمريكا .. المتظاهرون يحرقون مطعما والشرطة تغلق الطرق.. فيديو

جني الباحة.. شخص غريب يخرج من المقابر ويثير الرعب في السعودية.. فيديو

زيارة كبيرة.. وزير الخارجية الكويتي يصل العراق

دعاء إزالة الألم .. 10 كلمات شفاء من الداء حث عليها الرسول

أخبار الرياضة.. استدعاء معلول وأزارو للنيابة بسبب مكافآت تركي.. بنود الأهلي لعودة الدوري.. ومشجع يقتحم مباراة برشلونة وريال مايوركا

بعد واقعة التنمر على بناته.. فنانون دعموا شريف منير

تحتوي على 75% دهونا مشبعة.. أضرار تناول الجبنة المطبوخة والمثلثات

أصيب بالصدمة.. 16 مليون جنيه فاتورة علاج أمريكي من كورونا

المستشار القانوني للأهلي: النيابة استدعت معلول وأزارو لسؤالهما عن مكافآت تركي آل الشيخ

علي جمعة: الاعتداء في الدعاء خطأ يقع فيه الكثير ويمنع الاستجابة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين النجاح والفشل.. 5 نجمات خضعن لعمليات التجميل

جني الباحة.. شخص غريب يخرج من المقابر ويثير الرعب في السعودية.. فيديو

أصيب بالصدمة.. 16 مليون جنيه فاتورة علاج أمريكي من كورونا