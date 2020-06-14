للنهوض بالتعليم عن بعد.. رئيس مؤسسة إيسول يطالب بتدريب المدرسين الأكفاء على استخدام التكنولوجيا.. فيديو

قال وليد أبو شقرة، رئيس مؤسسة إيسول للتعليم الدولي، إن جميع الجامعات الأمريكية لجأت إلى التعليم عن بعد عند انتشار فيروس كورونا لأن كل شىء ممهد، مشيرا إلى أن التعليم عن بعد لن يكون قويا دون تدريب المدرسين أولا.









وأضاف وليد أبو شقرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ام بي سي مصر"، أن الخطوة الملحة الآن هي توفير وتجهيز وسيلة متميزة لتدريب المدرسين واختيار مدرسي الوزارة الأقوياء في اللغة الإنجليزية وفي التعامل مع الحاسب ونقوم بتدريبهم وبعد ذلك يصبحون مدربين ويقومون بتدريب زملائهم المدرسين.









وأكد أن مصر ستكون من ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال، وإذا لم يتحسن التعليم بالشكل المطلوب في مصر فسيكون المستقبل مظلما.









وأشار إلى أن هيئة الاستثمار ستخصص لنا مركزا في المنطقة الحرة ويكون هو المقر الثاني لجامعة ولاية أريزونا، وسيكون اسم مصر في التعليم عن بعد عالميا.









وأوضح أن جامعة ولاية أريزونا لديها الآن 44 ألفا و600 طالب وطالبة يتعلمون حتى الوصول إلى درجة البكالوريوسن وهذا عن طريق التعليم عن بعد.

