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اقتصاد

تيسيرا على المستثمرين.. هيئة الاستثمار تصدر قرارا بتقديم خدمات قطاع الأداء الاقتصادي إلكترونيًا

الأحد 17/مايو/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار رقم 223 لسنة 2020، بأن يتم تقديم جميع خدمات قطاع الأداء الاقتصادى إلكترونيًا، بما في ذلك طلب الحصول على نسخة رسمية من الشهادات والقوائم المالية للشركات والتقارير التي تصدر عن القطاع، وذلك من خلال البريد الإلكترونى المعد لهذا الغرض وهو: [email protected] بشأن تقديم خدمات أعمال التقييم، و[email protected] بشأن تقديم خدمات تعديل الهياكل المالية، تمهيدا لإطلاق تلك الخدمات على الموقع الالكتروني للهيئة www.gafi.gov.eg.

ونص القرار على التزام قطاع الأداء الاقتصادي بالانتهاء من أعمال الفحص المسبق للهياكل المالية للشركات خلال 24 ساعة من تاريخ استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة، مع الانتهاء من جميع خدمات أعمال التقييم خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ استيفاء المستندات، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، على أن يتم مد صلاحية جميع تقارير التقييم الصادرة عن قطاع الأداء الاقتصادي ووكلائهم إلكترونيا، مع إعداد دليل للأسئلة الشائعة يتضمن حصرا لجميع الاستفسارات التى ترد من المستثمرين ووكلائهم مع نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة على أن يتم تحديثه بصورة دورية.

ونص القرار على أنه للمستثمرين ووكلائهم الحق فى الحصول على الخدمات بالطريقة العادية مع الالتزام بقواعد وإجراءات الحجز المسبق المعمول بها فى الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، أن هذا القرار يأتى فى إطار التحول الرقمى فى الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين ووكلائهم، وللتيسير عليهم فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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