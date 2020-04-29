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اقتصاد

طريقة التسجيل لحضور اللقاءات الدورية مع رئيس هيئة الاستثمار عبر الفيديو كونفرانس

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:17 م
الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة
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علياء فوزى
كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن استئناف انعقاد اللقاءات الدورية مع المستثمرين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس” ، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وطالبت الهيئة عبر صحفتها على مواقع التواصل الاجتماعى المستثمرين الراغبين في التسجيل ، ارسال رسالة نصية عن طريق تطبيق الواتس آب علي الرقم التالي : 01102000925 موضحا فيه : الاسم - اسم الشركة - رقم تليفون للتواصل وسيتم تنسيق الميعاد والتواصل معكم للتأكيد.

عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تفعيل خدماتها الكترونيا منعا للازدحام و للحد من انتشار وباء كورونا فيروس منها تاسيس الشركات و اعتماد الجمعيات العامة العادية للشركة الكترونيا واصدار شهادة عدم الالتباس وذلك لتيسير على المستثمرين.

واستأنفت الهيئة مؤخرا تقديم خدمتي اعتماد الفواتير وإصدار شهادات الاستيراد والتصدير للشركات بجميع فروع مراكز خدمات المستثمرين لتسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع والمواد الخام من الموانئ المصرية ، وفتحت مكاتب الشهر العقارى بالهيئة لتقديم خدماتها للجمهور.

وحددت الهيئة تعليمات يجب الالتزام بها عند الحضور الى مقرها مثل ارتداء الكمامة والقفازات الطبية، ضرورى التباعد الاجتماعى بمسافة 2 متر بين الفرد والاخر، تجنب لمس زجاج المصعد بصورة مباشرة، المحافظة على نظافة اليدين بشكل دائما.
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