محمد عز يلعب بالطيارة الورقية.. فيديو

وانا صغير كانت تقريبا حياتى في الشارع ولعبت كل حاجه من اول التريك تراك ودى معتقدش ناس كتير لعبتها . انا كنت بعمل الطيارة بالخوص والجلاد وكانت أشكالها مبهجه لدرجه لا تتخيلوها انا لحقت كل حاجه كانت جميله .