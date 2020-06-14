محمد عز يلعب بالطيارة الورقية.. فيديو

نشر الفنان محمد عز فيديو جديدا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.









وظهر في الفيديو وهو يلعب بالطيارات الورقية التي انتشرت مؤخرا كوسيلة جديدة للترفيه في أوقات الحظر بسبب فيروس كورونا.









وكتب معلقا على الفيديو:" وانا صغير كانت تقريبا حياتى في الشارع ولعبت كل حاجة من أول التريك تراك ودى معتقدش ناس كتير لعبتها".











وتابع:" أنا كنت بعمل الطيارة بالخوص والجلاد وكانت أشكالها مبهجة لدرجة لا تتخيلوها انا لحقت كل حاجة كانت جميلة".









يذكر أن محمد عز شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، ويحكى المسلسل سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد المنسى، ويقوم ببطولته أمير كرارة.