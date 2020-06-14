صورة.. رضوى الشربيني توجه رسالة لوالدتها عبر إنستجرام

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني ، على توجبه رسالة لوالدتها فى عيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت رضوى الشربيني صورة بصحبة والدتها وكتبت في رسالتها: " انا بحبك اوى و فخوره انك أمى اوى...و بقول الحمد لله انه من ضمن ال٢٤ قراط بتوعى انه رزقنى بيكى و أدنى أم عظيمه زيك.





واضافت "كل سنه وانتى طيبه و سعيده و حلوه و حنينه و جدعه زى ما انتى...و يارب يديكى الصحه و يطول لنا فىً عمرك يا أغلى حاجه فى حياتى🤩🥳❤️🥰"





يذكر ان الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" الذي يعُرض على قناة "cbc سفرة"، وقد أثارت الكثير من الجدل خلال تقديمها للبرنامج، لاسيما بسبب نصائحها للسيدات حول العلاقات والزواج والتعامل مع خيانة الرجل.







