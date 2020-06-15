أمير طعيمة عن تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي: الاختيار الأنسب

علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة على ترشح محمد رمضان لتجسيد شخصية الفنان احمد زكي في مسلسل يحكي عن حياته.

وكتب أمير طعيمة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏بالورقة و بالقلم: محمد رمضان هو بالفعل الاختيار الأنسب للقيام بدور الراحل العظيم أحمد ذكي. و السلام عليكم".



على جانب أخر حسم الكاتب الكبير وحيد حامد، الجدل حول تقديم الفنان محمد رمضان مسلسلا عن قصة حياة النجم الراحل أحمد زكي من تأليفه.





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وقال وحيد حامد، في تصريحات صحفية، إن كل ما حدث أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المخرج محمد سامي وتشاور معه حول تقديم محمد رمضان مسلسلا عن أحمد زكي، مضيفا أنه الأمر اقتصر على مكالمة