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فن

عن هاشتاج أحمد زكي.. محمد رمضان: ده من صنع الشيطان

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:20 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
قال الفنان محمد رمضان، من خلال حسابه الرسمي على "تويتر": "والله تحليل مُحترم وصحيح ١٠٠٪ من النجم القدير  ده هاشتاج صنعه شيطان مش عدو نجاح"، وذلك تعليقًا على تغريدة الفنان نبيل الحلفاوي بخصوص المسلسل الذي قيل ان رمضان سوف يجسد من خلاله شخصية أحمد زكي.

كتب نبيل الحلفاوي :" نبعد شوية عن الضغوط.. فيه حد يظهر عاوز محمد رمضان يتهاجم بعنف.. فعمل هاشتاج مستفز" رمضان أفضل من أحمد زكي" طبعا يستحيل يكون اللي وراه رمضان نفسه.. وأكيد مش هتلاقوا فيه إلا هجوم على رمضان.. جديدة دى".

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وكان محمد رمضان قد نشر لقاء في تغريدة أخرى له وعلق عليه قائلًا: "اللقاء ده من ٨ سنوات قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل ( أحمد زكي ) .. ودلوقتي بعلن ان شاء الله عن مسلسلي القادم #الامبراطور #أحمد_زكي #رمضان2021 #ثقة_في_الله_نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم".

بينما لم يتم الأعلان بشكل رسمي عن المسلسل من أي جهة مختصة حتى وقتنا الحالي.
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