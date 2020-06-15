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تعليم

تعرف على تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى في دمياط

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:16 م
تنسيق القبول بمدارس
تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية
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قســـم التعليــم
اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفنى للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وذلك لمدارس التعليم الصناعى " العام"، التعليم الصناعى المهنى، التعليم والتدريب المزدوج، وكذا مدارس التعليم التجارى والفندقى والتعليم والتدريب المزدوج بالإضافة إلى مدارس التعليم التجارى والفندقى والتعليم الزراعى " العام"..

هذا وقد أكد  عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة من المدارس الخاصة وفقًا لمحل إقامة ولى الأمر وكذا التنسيق المعلن لكل إدارة.

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وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، أنه فى حالة رغبة الطالب فى الالتحاق بتخصص غير موجود بإدارته التعليمية، يتقدم ولى الأمر بطلب لمدير عام التعليم الفنى للالتحاق بأقرب مدرسة بها ذلك التخصص  طبقًا للحد الأدنى للقبول بالمدرسة إذا سمحت الكثافة بذلك.

وأوضح ،أنه فى حالة اختلاف محل إقامة الطالب المُثبت بطاقة ولى الأمر عن الإدارة التعليمية التى حصل منها على الشهادة الإعدادية يتم القبول بمدارس محل الإقامة الجديد ببطاقة ولى الأمر وذلك بعد الحصول على موافقة الإدارة القانونية بالمديرية وأيضًا بحسب التنسيق المُعلن بالجدول الآتى...

حصلت "صدى البلد" نماذج قبول الطلاب في التعليم الثانوى العام والفنى والتجارى والصناعى والأزهرى ودرجات القبول بالنسبة للطلاب البنين والبنات.

تعرف على تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى في دمياط
تعرف على تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى في دمياط
تعرف على تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى في دمياط
تعرف على تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى في دمياط
تعرف على تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى في دمياط
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