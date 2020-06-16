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رياضة

وجودهما إضافة لأي فريق.. فرج عامر: طلبنا تجديد إعارة ناصر ماهر وصلاح محسن من الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:15 ص
ناصر ماهر
ناصر ماهر
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محمد رشاد
كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، آخر المستجدات بشأن ثنائي الأهلي المعار ناصر ماهر وصلاح محسن، وحقيقة تقدم النادي السكندري بطلب للنادي الأهلي من أجل تجديد إعارتهم.


وقال فرج عامر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "ناصر ماهر وصلاح محسن لاعبان مميزان وإضافة لأي فريق، وطلبنا من الأهلي في وقت سابق تجديد إعارتهم أو شرائهم نهائيًا".

وتابع: "الثنائي إضافة كبيرة لسموحة وكابتن حمادة صدقي المدير الفني طلب تواجدهما في صفوف الفريق السكندري بداية الموسم الجديد والجميع شاهد تألقهم مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا".

وأتم: "أما بالنسبة باقي اللاعبين والصفقات الجديدة، فكابتن حمادة صدقي يحضر تقريره الفني من أجل التجهيز والتحضير للموسم الجديد".
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