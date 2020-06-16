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تعليم

التربية الموسيقية بجامعة حلوان تصدر أول عدد إلكتروني من مجلتها علوم وفنون الموسيقى

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:43 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أصدرت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، أول عدد الكترونى من مجلة "علوم وفنون الموسيقى ، The Journal  of Music Science and Arts.


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وتعد المجلة أعرق مجلة علمية محكمة  متخصصة في مجال الموسيقى فى الشرق الأوسط وقبلة الباحثين من مختلف أنحاء الجمهورية والدول العربية.

وتصدر ورقيًا بشكل نصف سنوي منذ عام ١٩٩٤م.  برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية ".

وهي مجلة معتمدة فى جمیع الجامعات والمؤسسات العربیة والإقلیمیة فى مجال الموسیقى ، و متفردة لکونها المجلة الوحیدة فى الوطن العربى المتخصصة فى مجال الموسیقى منذ نشأتها وحتى الآن، ويتم نشر الأبحاث فيها باللغتين العربیة و الإنجلیزیة ویجوز نشر الأبحاث بأیة لغة تقبلها هیئة التحریر. 

وتتكون الهیئة الإستشاریة للمجلة وهیئة تحریر المجلة من مجموعة منتقاة من الاساتذة والعلماء المتمیزین فى مجال الموسیقى بالإضافة إلى أساتذة متمیزین من جهات علمیة محلیة وعربیة ودولیة مرموقة.

ویتم تحکیم البحوث من قبل إثنین من الأساتذة المتخصصین على الاقل أعضاء اللجان العلمیة الدائمة بالمجلس الأعلى للجامعات (لجان الأساتذة) أو من یناظرهم من جهات علمیة وأکادیمیة ممیزة من داخل وخارج مصر و یتم إختیارهم بسریة تامة ، يقوم المحکمین بتحکیم البحث تحکیم معمى دون معرفة هویة الباحث / الباحثین لضمان الشفافیة فى التحکیم، وتنشر  فى أعداد ومجلدات مجمعة. 

وتهدف المجلة إلى رفع مستوى البحث العلمي بالكلية محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجال الموسيقى، بجانب توفير فرص نشر مُحكم موسيقي باللغة العربية، وتفعيل دور الموسيقى والغناء التوعوي للإرتقاء بثقافة المجتمع والمساهمة في حل بعض القضايا المجتمعية الراهنة، كما تشجع المجلة نشر بعض الأبحاث باللغة الإنجليزية لطبيعة هذه الأبحاث، بالإضافة إلى نشر أبحاث تساعد على تحسين التحصيل الدراسي للطلاب من خلال الموسيقي، كما تهتم المجلة بالإصدارات والأعداد الخاصة التي تتبع مؤتمر الكلية الدوري، ونشر الثقافة الموسيقيةخاصةً العربية بكل معطياتها في المجتمع، وعرض محتوى علمي في مجال التخصص يمكن الإستفادة به في العملية التعليمية في الكليات والمعاهد المتخصصة، بالإضافة إلى إثراء المكتبة الموسيقية العربية بموضوعات هامة وإشكاليات بحثية في مجال الموسيقي. 

جدير بالذكر أن رئيس مجلس ادارة المجلة الأستاذ الدكتور کرم ملاك ، رئيس التحرير الأستاذة الدكتورة شیرین عبد اللطیف أحمد بدر والتي قامت بمساعدة فريق العمل بتحويل المجلة إلى الكترونية. 

ويتكون فريق عمل المجلة  من: الدكتور ابراهيم يسرى، دكتورة صابرين سمير، دكتورة مروة الصياد، دكتورة سهيلة عبد المعطى ، دكتور عثمان عبد المعطى، الأستاذة الدكتورة رشا طموم، الأستاذة الدكتورة نهلة مطر، سكرتارية المجلة الأستاذة دينا حسام. 
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