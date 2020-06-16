بدرية طلبة تعلن وفاة الفنان اليمني حسن علوان

نعت الفنانة بدرية طلبة، الفنان اليمني حسن علوان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وقالت بدرية طلبة، عبر حسابها: "بعزي أهل اليمن في وفاة الفنان حسن علوان الشيخ طفاح كان لي الشرف اشتغلت معاه مسلسل #همى همك باليمن رحمه الله عليك ياطيب #اليمن #همي همك #همي همك جعفر زنبقة طفاح اليمن صنعاء عدن الحديدة".





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يذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.





وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.





وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



