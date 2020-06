بدرية طلبة تعلن وفاة الفنان اليمني حسن علوان

View this post on Instagram

بعزي أهل اليمن في وفاة الفنان #حسن_علوان #الشيخ_طفاح كان لي الشرف اشتغلت معاه مسلسل #همى_همك باليمن رحمه الله عليك ياطيب #اليمن #همي_همك #همي_همك_جعفر_زنبقة_طفاح_اليمن_صنعاء_عدن_الحديدة