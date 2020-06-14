يقطعها الكورونا.. بدرية طلبة تفاجئ متابعيها بفيديو غنائي لها

شاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها ومتابعيها بفيديو فكاهى جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "





وكتبت بدرية قائلة: "شكلى داخلة على مرحلة مَش حلوة والله ما حد بعت حاجة يقطعها الكورونا "





يذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى,





وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



