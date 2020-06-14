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فن

يقطعها الكورونا.. بدرية طلبة تفاجئ متابعيها بفيديو غنائي لها

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:48 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
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أسماء الحسيني
شاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها ومتابعيها بفيديو فكاهى جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "

وكتبت بدرية قائلة: "شكلى داخلة على مرحلة مَش حلوة والله ما حد بعت حاجة يقطعها الكورونا "

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى,

وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
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