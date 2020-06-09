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فن

بسبب رجاء الجداوي.. بدرية طلبة تهاجم متابعا لها على انستجرام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:05 ص
بدرية طلبة - رجاء
بدرية طلبة - رجاء الجداوي
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سعيد فراج
شنت الفنانة بدرية طلبة، هجومًا على أحد متابعيها عبر تطبيق انستجرام، بسبب تعليق غير لائق كتبه على صورة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي نشرتها بدرية، مؤخرًا. 


وكتب أحد متابعي بدرية طلبة، تعليقًا على صورة رجاء الجداوي، قائلًا: «ياكش تتوبي بقى»، لترد عليه بدرية، قائلة: «تتوب؟؟؟»، ويتعرض المتابع للعديد من الانتقادات والهجوم من باقي المتابعين.
 

وشاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها بنشر صورة للنجمة رجاء الجداوى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".


وكتبت بدرية طلبة معلقة على الصورة: "الحمد لله وحمدالله على سلامتك يا ست الهوانم ".


وأكدت مصادر طبية بمستشفي ابو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية، استقرار الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من فيروس كورونا.


وأوضحت المصادر تحسن حالتها الصحية بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن نسبة الأكسجين في الدم وصلت 95 وفي انتظار ارتفاعه التدريجي خلال الساعات المقبلة.


وأضاف الأطباء أن الفنانة الكبيرة ما زالت على جهاز تنفس صناعي موصل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين وليس عن طريق أنبوبة حنجرية. 


كانت الفنانة رجاء الجداوي، شعرت بضيق في التنفس وألم في الصدر وصداع في الرأس ودوخة، فجر الثلاثاء وتم تحويلها إلى غرفة العناية المركزة، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ومساء السبت وضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي.

بسبب رجاء الجداوي.. بدرية طلبة تهاجم متابعا لها على انستجرام
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