ذاكر معانا.. مراجعات «صدى البلد» في مادة «المنطق» للثانوية العامة

حرصا من موقع «صدى البلد» الإخباري على أبنائنا من طلاب الثانوية العامة نقدم لكم المراجعة النهائية في مادة الفلسفة من إعداد الأستاذ / «محمود عبد الحليم» مدرس الفلسفة وعلم النفس بمحافظة الجيزة





مراجعة عامة علي المنطق وأهم التوقعات 2020

المجموعة الأولي : أسئلة الفهم ( الصواب والخطأ )

1- الحجة الاستنباطية تشكل مقدماتها أساسا حاسما لصدق النتيجة ( العبارة صحيحة )

الحجة الاستنباطية 1- تشكل مقدماتها أساساً حاسماً لصدق نتيجتها . 2- تكون "الحجة الاستنباطية" صحيحة حين نسلم بصدق مقدمتها وتكون أساساً حاسماً لصدق نتيجتها. 3- حيث ترتبط المقدمات بالنتيجة بحيث يستحيل ان تصدق المقدمات ولا تصدق النتيجة . 4- في كل حجة استنباطية إما تنجح المقدمات في أن تكون أسس حاسمة لصدق النتيجة وتكون صحيحة أو تخفق وتكون باطلة . مثال1 : كل القطط ثدييات (صادقة) كل النمور قطط (صادقة) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذن كل النمور ثدييات (صحيحة و صادقة ) مثال 2: كل الفقراء بخلاء (كاذبة) كل التجار فقراء (كاذبة) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذن كل الأغنياء بخلاء (حجة غير صحيحة وكل قضاياها كاذبة )

2- تعد طريقة الاختلاف الوجه السلبي للحضور ( العبارة صحيحة )

ج: الوجه السلبي للحضور فكلما غابت العلة غاب المعلول .

" إذا وجدت حاله تحدث فيها الظاهرة وأخري لا يحدث فيها وكانت الحالتين تتماثلان في كل الظروف باستثناء ظرف واحد كان هذا الظرف عله الظاهرة أو معلولها .

مثال تطبيقي

لنفترض أن أسامة كان من المجموعة وتناول كل الأطعمة الموجودة عدا العصير ولم يصب بأي أعراض فإننا وفق هذه الطريقة نستنتج أن العصير هو سبب إصابة الآخرين بالمرض .

3- تعد المسلمات والمصادرات قضايا واضحة بذاتها لا تحتاج إلي برهان لإثبات صدقها ( العبارة صواب )

أ‌- ج: قضايا نسلم بها مباشرة بدون برهان لأنها واضحة بذاتها .

ب‌- قضايا أولية نستخدمها فى البرهنة على قضايا أخرى .

ج‌-هي أساس الاستدلال ولا تحتاج أي استدلال .

د‌- البديهيات مبادئ عقلية أولية سابقة للمسلمات والمسلمات مكملة للبديهيات فالبديهية ليست كافية لتأسيس علم بمفردها.

هـ - البديهية والمسلمة تعتمد علي بعض المبادئ المنطقية منها ( الذاتية – عدم التناقض – الثالث المرفوع ).

4- يلعب الاستنباط الدور الرئيسي في النسق الرياضي ( العبارة صواب )

ج: يرى أرسطو أن العلاقة قوية بين الرياضة والمنطق الاستنباطي ، أن أي علم برهاني لابد أن يبدأ بمبادئ غير مبرهنة

( مقدمات نسلم بها ) وإلا استمر البرهان إلى ما لا نهاية .

تعتمد الرياضيات على الاستدلال الاستنباطي لأنها مفاهيم عقلية مجردة غير مادية (غير محسوسة ).

ولكن الرياضة الحديثة تعتمد أيضا علي الاستدلال الاستنباطي إلا أنها تختلف عن الرياضة الكلاسيكية.

يتصف رابط الشرط بخاصية التبادلية والتكافؤ المنطقي ( العبارة خطأ )

ج: ( د ) رابط الشرط

1- يرمز لهذا الرابط بالرمز (ß ) ويسمي فعل الشرط فيه بالمقدم وجواب الشرط بالتالي .

2- لا يتصف هذا الرابط بالخاصية التبادلية بمعنى تبادل ترتيب أجزاء القضية الشرطية قد يحدث فرقا في قيمتها الصدقية .

ق ل ( ق ß ل) ص ك ك ص ص ص ك ص ص ك ك ص

مثال : إذا كان أيمن مصريا فإن أيمن عربي ( صادقة )

إذا كان أيمن عربي فإن أيمن مصريا ( باطلة )

3- يوضح الجدول أن القضية الشرطية لا تكذب إلا في حال صدق مقدمها وكذب تاليها .

.بمعنى :

( يكذب الشرط في حالة واحدة فقط صدق المقدم وكذب التالي ) .

مثال : إذا فاز الأهلي في مباراته القادمة سوف يحصل علي بطولة الدوري هذا القول يكذب

في حالة واحدة فقط وهي إذا فاز الأهلي ولم يحصل علي الدوري ولكنه يصدق في جميع الأحوال الأخرى .

6- تعالج اللغة الرمزية الاصطناعية قصور اللغات الطبيعية ( العبارة صواب )

ج: اللغة قد تعوق صياغة الحجة بسبب عيوب اللغة وهى :

1- غموض الألفاظ . 2- غموض تراكيب اللغة .

3- العبارات المضللة . 4- الأساليب المجازية التي تحدث الخلط .

ولتجنب هذه الصعوبات لجأ المناطقة فى العصر الحديث إلى استخدام لغة رمزية تخلو من الصعوبات وتتميز هذه الرموز بــ :

1) تحدد المعاني الواضحة لكل مفهوم 2) توفر الوقت والجهد

2) تعكس صورة المنطق الذي يهتم بالعلاقات القائمة بين القضايا .

3)

7- يمكن الاستغناء عن اللامعرفات في النسق الرياضي ( العبارة خطأ )

ج: لا يمكن الاستغناء عن اللامعرفات فهي :

1) هي مجموعة من المفاهيم ألفاظ واضحة بذاتها لا يعرفها الرياضي . 2) يتركها الرياضي دون تعريف ويستخدمها في تعريف غيرها حتى لا تمتد التعريفات إلى ما لانهاية . 3) هي أساس التعريفات الرياضية فنحن نعرف لفظا بآخر حتى نصل لحدود لا تقبل التعريف. 4) من أمثلتها كلمة : ( الطول - العرض – جزء).

8- يتم التحقق من الفرض في المنهج العلمي المعاصر بطريقة مباشرة ( العبارة خطأ )

ج: لا يتم التحقق من صحة الفرض تجريبيا بطريقة مباشرة بل يتم التحقق من الفرض بطريقة غير مباشرة عن طريق التحقق من صحة النتائج المترتبة عليه .

فلو صح أن للهواء وزن فان عمود الزئبق في البارومتر سوف يرتفع إلى مستوى 76 سم .

9- الفرض في المنهج العلمي المعاصر يفسر ظاهرة مفردة ( العبارة خطأ )

ج: لا يفسر الفرض ظاهرة مفردة دائما وإنما يفسر عدد من القوانين العلمية السابقة أو عدد من الفروض التي تم وضعها على أساس الخبرة الحسية فالفرض ليس صوريا خالصا لأنه مستمد من قوانين سابقة خضعت للملاحظة والتجربة .

10- التحقق من صدق الفرض أحد خصائص العلم في المنهج العلمي المعاصر ( العبارة صواب )

ج: يمثل الخطوة الأولى للوصول إلى القوانين والنظريات العلمية في مجال العلوم الطبيعية فالباحث لا يختبر فروضا مفردة بل يختبرون أنسقه نظرية كاملة .

كما هو واضح في علم البيولوجي والجيولوجيا ونظريات نشأة الكون فالتجربة في الفيزياء لا تفند فرضا واحد معزولا بل تفند مجموعة نظرية كاملة .

11- يتميز المنهج العلمي المعاصر بالتجريد والتعميم ( العبارة صواب )

ج: أي ليس المقصود بحل مشكلة أن الأمر يتعلق بهذه المشكلة فقط بل بكل المشكلات المماثلة في المستقبل .

12- يخضع الفرض في المنهج العلمي المعاصر للإدراك الحسي ( العبارة خطأ )

ج: تشير بعض الفروض الصورية إلى موجودات لا تخضع للإدراك الحسي المباشر مثل الطاقة والالكترونات لان الفرض لا يقوم على الملاحظة المباشرة فحسب بل على فروض ونظريات سابقة .

مثال الافتراض أن للهواء وزن وضغط هو استدلال من أن للماء ضغط ووزن .

13- تتفق العلوم في قدرتها علي استخدام الرياضيات كأداة للقياس ( العبارة خطأ )

ج: تختلف العلوم في قدرتها على استخدامها للرياضيات كأداة للقياس , وذلك كما يلي :

العلوم الاجتماعية العلوم الطبيعية مثل علم النفس والاجتماع والاقتصاد تسعى إلى استخدام الرياضيات ولكنها توجد صعوبات لأنها تفتقر إلى علاقات ثابتة يمكن التعبير عنها بالأرقام . مثل الفيزياء والكيمياء تمتلك مجموعة من العلاقات الثابتة التي يمكن التعبير عنها بالأرقام لمزيد من الدقة ومن أمثلة: ثابت سرعة الضوء – الجاذبية

14- يعد نموذج كارل همبل أكثر النماذج نجاحا وذيوعا وتأثيرا في العلوم الطبيعية والاجتماعية ( العبارة صواب )

ج:

تعريفه · يعد نموذج عالم المنطق كارل همبل المسمى نموذج القانون الحصرى المستغرق. أكثر النماذج نجاحا وانتشارا وتأثيرا فى العلوم الطبيعية والاجتماعية. أهميته · تكمن أهمية نموذج همبل في تقاطع هدفي التفسير والتنبؤ وهما من أهم أهداف العلم. بالإضافة إلى الهدف الثالث وهو الوصف . · ويميز همبل بين نموذجين في التفسير هما ( نموذج الاستدلال العقلي - الاستدلال الاستقرائي الاحتمالي ) . التفسير المحكم 1) التفسير المحكم يتم في صورة تنبوء محدد المعالم . 2) ولكي يتم تفسير حدث ما تتم صياغته باعتباره نتيجة لحجة مشتقة من المقدمات. 3) وهذا يتطلب وجود احد القوانين العامة التي يندرج تحتها الحدث المراد تفسيره . 4) لا يختلف الوصف الذي يقدمه همبل لتفسير الوقائع باختلاف الوقائع فيزيائية او اجتماعية . مثال المثال الذي يذكره همبل يتكون من 3 عناصر أساسية هي 1- حادثة حدثت مطلوب تفسيرها مثال لماذا انفجر جهاز الرادياتير فى السيارة أثناء الليل ؟ 2- مجموعة حوادث أو ظواهر سابقة على الظاهرة المطلوب تفسيرها وهى كان الجهاز مملوء بالماء – كان الغطاء محكما – لم يكن بالماء اى سائل ضد التجميد انخفاض درجة الحرارة أثناء الليل ..... الخ ) تعد هي الأساس للتفسير الجزئي 3- القانون الفيزيائي الذي يفسر الحادثة وهو أن حجم الماء يزداد عندما يتجمد التفسير عند همبل يقوم على أساس سببي ومنطقي حيث يعتمد على معيارين هما 1- الجمع بين النموذجين الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي 2- ينبغي لأي تفسير سببي ان يشتمل على مقدمة تتضمن قانون عام واحد صحيح على الأقل لذا فالنماذج التفسيرية لا تختلف باختلاف العلوم الطبيعية أو الاجتماعية التفسيرات عند همبل تتصف بالسببية ( علية ) أي لكل ظاهرة سبب .

15- يعد التنبؤ هو المعيار الحقيقي الذي يميز بين العلم واللا علم ( العبارة صواب )

ج: القدرة على التنبؤ هي المعيار المميز بين العلم واللاعلم .

3-التنبوء هو قضية يتم تحديدها بدقة و صياغتها في صورة كمية تحدد ما سوف يحدث في ظل شروط محددة .

مثال التفاحة التي تسقط من الشجرة تنجذب نحو الأرض بسرعة محددة .

المجموعة الثانية ( أسئلة الفهم ) ( اختيار من متعدد )

اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل :

1- .....................هي أخطاء يقع فيها المرء نتيجة الاستخدام الخاطئ للغة .

( أوهام المسرح – أوهام السوق – أوهام الجنس البشري – أوهام الكهف )

2- نستخدم مبدأ العلة والمعلول ( السببية ) من أجل ............:

( إجراء الملاحظات – اكتشاف الفروض – التحقق من صدق الفروض – جمع المعلومات )

3- ..................هي أخطاء تنشأ بسبب التأثر بنظريات القدماء .

( أوهام المسرح – أوهام السوق – أوهام الجنس البشري – أوهام الكهف )

4- .....................هو نوع من الاستقراء يقوم علي فحص عينة من أفراد الظاهرة .

( استقراء تام – استقراء تمثيلي – استقراء ناقص – استقراء حدسي )

5- كلما تغيرت العلة تغير معها معلولها بطريقة طردية يعبر عن طريقة ............................

( الاختلاف – الجمع بين الاتفاق والاختلاف – الاتفاق – التلازم في التغير )

6- ...................هي حقائق بسيطة نقبلها دون الحاجة إلي البرهنة عليها .

( اللامعرفات – البديهيات – المعرفات – المصادرات )

7- تعد ........................أساس التعريفات الرياضية وتترك دون تعريف .

( المسلمات – اللامعرفات – البديهيات – المعرفات )

8- استخدام العلم المعاصر لغة الرياضيات الكمية دليل علي ........................

( الموضوعية – الذاتية – قابلية قضاياه للقياس – التعميم )

9- .......................من خصائص العلم في ضوء المنهج المعاصر .

( الذاتية – ثبات الحقائق – التحقق من صدق الفروض – العشوائية )

10- من خصائص العلم في ضوء المنهج العلمي المعاصر .

( التأثر بأحكام القيمة – التأثر برغبات الأفراد – الموضوعية – الذاتية )

11- من خصائص الفرض في المنهج العلمي المعاصر القابلية ......................

( للتكذيب – للتأييد – للتفنيد – للتفنيد والتأييد )

12- درجة الحرارة في نيويورك في فصل الشتاء لا تزيد عن 20 درجة هذه القضية تشير الي :

( تقبل التأييد المطلق – تقبل التفنيد – صادقة منطقيا – تقبل التفنيد والتأييد )

المجموعة الثالثة : أسئلة امتحانات سابقة

1- تعرض الاستقراء التام عند أرسطو للعديد من الانتقادات . حلل العبارة ( مصر 2017/2019 )

1- يفتقر الاستقراء التام إلى القفزة الاستقرائية المعروفة ( الانتقال من المعلوم الى المجهول ) .

2- لذا لا يوجد تعميم أحصائى دقيق .

3- يستحيل استخدامه مع الحالات اللامحدودة العدد مثل الظواهر الطبيعية كحبات الرمال مثلا او النجوم .

4- يعد حجة استنباطية لان النتيجة مساوية للمقدمات .

5- هو عقيم من الناحية العلمية فلا يقدم جديد .

يري بيكون أن أوهام الجنس البشري تمنعنا عن التفكير السليم ...وضح بمثالين ( مصر 2016 )

أوهام الجنس البشري (القبيلة) تعد هذه الأخطاء ظاهرة بشرية وداء عاما مشتركا بين البشر اي خاصة بالجنس أو النوع الإنساني ككل وهي متأصلة في تركيب العقل الإنساني فالعقل لا يميل إلا ما يوافق غروره ولا ينظر الى التجارب التي لا ترضي هواه. ومن أمثلتها: التسرع في الحكم والتوصل إلى الأحكام العامة دون أساس متين. تبني رأيا لمجرد شهرته ويلتفت إلى ما يؤيده و يهمل ما يعارضه .

ج:

4- أخطاء .............. ترتبط بالتكوين الخاص للفرد . ( مصر 2019 )

( السوق – الكهف – المسرح – الجنس البشري )

التعليل : هي أخطاء يقع فيها الفرد نتيجة حصر عقليته في أطار معين من التفكير .

تنشأ من التكوين الخاص للفرد من الناحية البدنية والذهنية وتتأثر بنشأته وتربيته .

تمثل نقاط الضعف فى كل شخص وهذه لا حصر لها .

مثال : العادات الشائعة في بعض المجتمعات كالأخذ بالثأر .

5- يعد الجانب الايجابي عند بيكون أكثر فاعلية في تفسير الظواهر ....وضح بمثال ( مصر 2017 )

ج: الجانب الايجابي وصفه بيكون انه طريقة أكثر فعالية لتفسير الظواهر تتلخص فى :

1- الملاحظة وجمع المعلومات

2- ترتيب المعلومات فى ثلاث قوائم هي:

قائمة الحضور : توضع فيها الظواهر التي تشارك في صفة ما .

قائمة الغياب : وتوضع فيها الظواهر التي تفتقر الى هذه الصفة .

قائمة التفاوت فى الدرجة : وتوضع فيها الظواهر التي تمتلك هذه الصفة بدرجات متفاوتة وأطلق عليها قائمة التدرج

3- تحليل البيانات الواردة بالقوائم .

4- تفسير الظاهرة (القانون) .

مثال تطبيقي :

ü أعطي بيكون مثالا واحد لتوضيح منهجه الاستقرائي الا وهو بحث (( ظاهرة الحرارة ))

ü جمع المعلومات الممكنة عن ظاهرة الحرارة .

ü قام بتصنيف المعلومات في ثلاث قوائم :

وضع في قائمة الحضور حالات توجد فيها الحرارة مثل ضوء الشمس ..الخ

وضع في قائمة الغياب حالات لا تتواجد فيها الحرارة مثل ضوء القمر وغيره من الكواكب ...الخ

ووضع في قائمة التفاوت الحالات التي تصدر منها حرارة بدرجات متفاوتة مثل حرارة الشمس فى ساعات مختلفة من النهار وحرارة النار الأرضية المشتعلة .... الخ

ü يقوم بتحليل هذه القوائم

ü اكتشاف القانون العلمي وهو سبب (علة الظاهرة ) مثل الحركة هي علة الحرارة .

ü

6- تعد الملاحظة احدي مراحل المنهج الاستقرائي التجريبي ...أعرض في ضوء ما درست ( مصر 2019 )

ü ج: الملاحظة هي المشاهدة الدقيقة لظاهرة معينة يوجه فيها الباحث حواسه وذهنه وأدواته نحو ظاهرة معينة بغرض دراستها والكشف عن صفاتها وخواصها.

ü من هنا فهي تعد تدخلا ايجابيا من جانب العقل لأدراك الصلات بين الظواهر التي تعجز العمليات الحسية عن إدراكها .

تجمع الملاحظات بين استخدام العقل واستخدام الحواس .

7- حدد المقصود بالتجربة في المنهج الاستقرائي التجريبي ( مصر 2018 )

ج: تعريف التجربة :

هي التدخل في مجري الظواهر الطبيعية عبر القيام بإجراءات مصطنعة على الظاهرة .

ü بحيث تصبح جزئيات الظاهرة في وضع يخالف ظروف العالم المادي الطبيعية للظاهرة .

ü إما بتحويل التركيب الخاص بها أو تعديل الظروف التي توجد فيها حتى نكتشف القوانين.

ü فالتجربة تعتبر ملاحظة مستثارة . علل

لان في الملاحظة : الباحث يراقب ويسجل الظاهرة كما هي دون تغير فيها .

أما التجربة : الباحث يراقب ويدرس الظاهرة في ظروف يعدها بنفسه لتفسير الظاهرة .

8- الفرض العلمي له أهمية قصوى في المنهج الاستقرائي التجريبي ...وضح ( مصر 2019 )

ج: أ) الكشف عن العلاقات بين الظواهر أو بين جزئيات ظاهرة معينة تحدد شكل ومضمون القوانين.

ب‌) تضيق الهوة التي تفصل بين الأمثلة الجزئية وبين القانون العام.

ج‌) الفرض متى تأكد صدقه لا يظل فرضا وإنما يصبح قانونا وتتغير قيمته ووظيفته أما إذا ثبت بطلانه فنغيره إلى فروض أخرى . حتى نهتدي إلى فرض صادق ينجح في تفسير الظاهرة.

( ليست الفروض الصادقة هي فقط التي تؤدي دورا فى تطور العلم ولكن حتى الفروض الكاذبة قد تقود أحيانا إلى الكشف عن الحقيقة ) .

9- فرق بمثال بين الشرط الضروري والشرط الكافي ( مصر 2018 )

ج:

الشرط الضروري الشرط الكافي فوجود الأكسجين شرط ضروري لحدوث الاشتعال. وحصولك على شهادة الثانوية العامة شرط ضروري لدخولك الجامعات المصرية. هو الشرط الذي لا يمكن أن تحدث الظاهرة بدونها إن وجود الأكسجين بمفرده ليس شرطا كافيا لحدوث الاشتعال فلابد من درجة حرارة معينة. أيضا حصولك على الثانوية العامة شرط ضروري لدخولك الجامعة لكنه ليس شرطا كافيا إذ لابد أن تحصل على مجموع معين و أماكن خالية في الجامعة ( هو شرط مكمل لحدوث الظاهرة ) ملحوظة : تستخدم كلمة علة لتشير إلى الشرط الضروري وأيضا إلى الشرط الكافي في بعض الأحيان. فالعلاقة العلية ليست علاقة منطقية خالصة و لا نستطيع كشفها بالاستدلال المنطقي ولكن يمكن اكتشافها بالتجريب .

10- تعد طريقة التلازم في التغير احدي طرق التحقق من صحة الفروض عند ستيوارت مل ...حلل ( مصر 2016 )

يقصد بها كلما تغيرت العلة تغيرت معها معلولها بطريقة طردية أن اى تغير يحدث فى العلة لابد وان يحدث تغير يقابله في المعلول

" كلما تغيرت ظاهرة على نحو ما صاحبها تغيرفى ظاهرة اخرى على نفس النحو فأننا نقرر أن الظاهرة الأولى تكون علة الظاهرة الثانية أو معلولها

تستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع في عدة مجالات .

1- فنحن نلاحظ زيادة البطالة وارتباطه الدائم بارتفاع مستوى وقوع الجريمة .

2- زيادة الكالسيوم في طعام الأطفال وارتباطه بنمو عظامهم .

11- ( حدد ) حلل خطوات المنهج الاستقرائي التجريبي عند ( جابر بن حيان ) ( مصر 2019 )

ج: ا ـ جابر بن حيان

وصفه مؤرخي العلم رجل التجارب العلمية او التدريبات كما سمها بذلك وكان يرى التجربة شرطا أساسيا للعلم وكان يقول من كان دربا كان عالما حقا ومن لم يكن دربا لم يكن عالما

ويقول عن المنهج العلمي ( قد عملته بيدي وعقلي من قبل وبحثت عنه حتى صح وامتحنته فما كذب )

خطوات المنهج الاستقرائي التجريبي فى ثلاثة خطوات هي :

1- أن يأتي الكيميائي بفرض من خلال مشاهداته حتى يفسر الظاهرة .

2- يستنبط من الفرض نتائج تترتب عليه نظريا .

3- أن يعود بهذه النتائج للطبيعة للتأكد من صدقها أو كذبها فان صدقت تحولت إلى قانون علمي يساعدنا على التنبؤ بما يحدث في الطبيعة.

12- حدد المقصود بالتعريفات الرياضية في النسق الرياضي ( مصر 2016 /2018/ 2019)

(1) المعرفات (التعريفات) 1) هي مجموعة من المفاهيم يعرفها الرياضي في النسق. 2) لكي لا يحدث اى لبس أو غموض . 3) ولكل نسق من أنساق الرياضيات تعريفاته الخاصة به. 4) تعتبر تعريفات اشتراطيه يضعها الرياضي وليس لنا أن نختلف معه بشرط أن يلتزم بها طوال النسق ولا يغيرها . 5) من أمثلتها تعريف إقليدس : * النقطة (بأنها ليس له أجزاء ) * الخط (بأنه طول بغير عرض )

ج:

13- كون حجة استنباطية صحيحة وجميع قضاياها صادقة ( مصر 2019 )

ج:

القضايا المقدمات والنتيجة الحجة صحيحة أو باطلة مثال 1 مثال 2 تعقيب كلها صادقة صحيحة كل إنسان فان سقراط إنسان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذن سقراط فان لكل الثدييات رئات كل الحيتان ثدييات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذن لكل الحيتان رئات قضايا الحجة صادقة والحجة صحيحة

14- ( هيثم ضابط و محمد مهندس ) ضع القضية التالية في صورة رمزية . ثم استنتج قيم صدقها . مبينا التكافؤ

ج: نوع القضية : العطفية الرابط : الوصل

الصيغة : ق.ل

التكافؤ : ق .ل = ل . ق ( يوجد تكافؤ )

الحكم : يصدق الوصل إذا صدق طرفاه معا ويكذب إذا كذب أحد أطرافه .

قيم الصدق :

ق ل ق . ل ص ص ص ك ك ك ك ص ك ص ك ك

15- علل صحة أو خطأ العبارة الآتية

يجمع العلم من المنظور التقليدي بين كل من المنهج الاستقرائي التجريبي والمنهج الفرضي الاستنباطي ( العبارة خطأ ) ( مصر 2018 )

· العلم من المنظور التقليدي : يعتبر العلم موضوعيا خالصا اى متحرر من المحاباة أو التحيز .

· لا يخضع العلماء لاى سلطة بخلاف سلطة المنهج التجريبي .

لذا استخدم العلماء المنهج الاستقراء التقليدي المتمثل في الملاحظات والفروض والتجارب العلمية بهدف الوصول للقوانين التي تفسر الظواهر .

أما الذي يجمع بين المنهج الاستقرائي والاستنباطي هو العلم من المنظور المعاصر حيث لم يعد المنهج الاستقرائي التقليدي ملائم للبحث العلمي المعقد لذا لجا العلماء إلى استخدام المنهج الفرضي الاستنباطي الذي يعد نوع من التكامل بين المنهج الاستقرائي والاستنباطي .

16- يختلف غرض العلم من المنظور التقليدي عنه من المنظور المعاصر ...اعرض في ضوء ما درست ( مصر 2018 )

ج:

أوجه التمايز المنظور التقليدي للعلم النظرة المعاصرة الغرض ( الهدف ) الغرض الاساسى من المنهج الاستقرائي يتمثل في : 1- العثور على قوانين ونظريات من خلال المعطيات المتاحة وإجراء البحوث . 2- اختبار الفروض : فان المنهج الاستقرائي التقليدي يهدف إلى اختبار الفروض ومن ثم فهو يرتكز على مبدأ السببية ويرتبط بالطرق الكمية في إجراء البحوث . · يقوم الباحث بدراسة وتحليل الظواهر والنظريات السابقة بهدف الوصول الى فرض جديد يقوم باختباره بالطرق التجريبية المعروفة .

17- حدد ثلاثة من شروط الفرض العلمي في المنهج العلمي المعاصر ( مصر 2018 )

ج: شروط الفرض في المنهج المعاصر

1- يجب أن تتم صياغة الفرض بصورة تجعله قابل للتفنيد أو التكذيب بواسطة الملاحظة والتجربة وإلا يعتبر غير دقيق علميا .

4- 2- الفرض هو مجرد تفسير مؤقت اذا ثبت صحته ونجاحه فانه يتحول إلى نظرية مقبولة أما إذا تبين فشله فيجب التخلي عنه أو تعديله .

5- 3- أن يكون قابل للتحقق منه بواسطة طرق ضبط تجريبية وإمكان تكرار تلك الاختبارات بواسطة العلماء النظراء او بواسطة لجنة علمية .

6- 4- يحدد الفرض علاقة محددة بين متغيرين أو أكثر بحيث يمكن التحقق منها .

7- 5- يجب ان يترتب على الأخذ به مقارنات تقبل الاختبار باستخدام المعطيات الحسية المتاحة .

18- اتفق وليم هوويل وكلود برنار علي أسبقية الفرض علي التجريب ..دلل علي ذلك ( مصر 2018 )

كلود برنار أيد هوويل ويرى أن: 1- (الفرض أسبق من التجربة) :الفرض (الفكرة ) قد تتولد من التخمين أو العقل أو الملاحظة الأمبريقية (التجريبية) ثم التجربة لاختبار الفرض . 2-من خلال الفرض نستنبط نتائج مترتبة عليه . 3- ثم يأتي دور التجريب والملاحظة للتحقق من صحة النتائج . فإذا جاءت نتائج التجربة متفقة مع النتائج المستنبطة من الفرض يتم التسليم بها مؤقتا . وإذا لم تتفق نتائج التجربة مع النتائج المستنبطة من الفرض يتم تعديل الفرض أو الغاؤه . ملحوظة: *أهم ما يميز هذا المنهج هو الجمع بين الاستقراء والاستنباط في مركب (منهج) واحد .

8- ج:

مع تحياتي : أ/ محمود عبد الحليم