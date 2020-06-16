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رياضة

أبرزهم جيرارد ومحمد صلاح وحسن شحاتة.. رياضيون مواليد برج الجوزاء

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:35 م
صلاح - جيرارد
صلاح - جيرارد
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إسراء أشرف
يواصل مواليد برج الجوزاء في الاحتفال بأعياد ميلادهم، ذلك البرج الهوائي الذي يتصف مواليده بالمغامرة، وتقلب المزاج، والتردد.

تلك الصفات الشائعة بين مواليد برج الجوزاء الذي يخشاه الجميع، يخشون تقلبه وتردده وعدم قدرته على اتخاذ قرار حاسم إلا وفكر ألف مرة في تغييره، ورغم ذلك فمواليد برج الجوزاء يتمتعون بصفات أخرى مميزة كالمرح والجنون والإصرار على النجاح والثقة بالنفس. 

واحتفل أمس، الإثنين، الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بعيد ميلاده الـ28 حيث أنه من مواليد 15 يونيو 1992.


ويسلط موقع "صدى البلد" الضوء على نجوم الرياضة، مواليد برج الجوزاء، في التقرير التالي..

1- ياسر الشهراني لاعب كرة قدم (الهلال السعودي) مواليد 25 مايو 1992 (العمر 28 سنة).

2- ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق، مواليد 30 مايو 1980 (العمر 40 سنة).

3- سيرجيو أجويرو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، مواليد 2 يونيو 1988 (العمر 32 سنة).

4- رفائيل نادال أسطورة كرة المضرب الإسباني، 3 يونيو مواليد 1986 (العمر 34 سنة).

5- الأسطورة البرازيلية ماركوس إيفانجليستا دي مواريس ويعرف باسم كافو، ولد في يوم 7 من يونيو عام 1970 (العمر 50 سنة).

6- خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة السابق وإستوديانتس لابلاتا الأرجنتيني الحالي، مواليد 8 يونيو 1984 (العمر 36 سنة).

7- ميروسلاف كلوزة الهداف التاريخي للمنتخب الألماني، مواليد 9 يونيو 1978 (العمر 42 سنة).

8 - فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، مواليد 12 يونيو 1992 (العمر 28 سنة).

9- الأسطورة المصرية حسن شحاتة نجم الزمالك السابق والمدرب التاريخي للمنتخب الوطني، 19 يونيو 1947 (العمر 72 سنة).

10- فرانك لامبارد أسطورة ومدرب تشيلسي، مواليد 20 يونيو 1978 (العمر 41 سنة).

11 - الأسطورة الألمانية أوليفر كان حارس بايرن ميونخ الأسبق، مواليد 15 يونيو 1969 (العمر 51 سنة).
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