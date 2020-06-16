أثار رعبا في نفوس السعوديين.. ما قصة صاحب الجلباب الأسود في الباحة؟

في مشهد أعاد الأذهان الي القرون الوسطي وعصور الظلام ، ظهر شخص يرتدي زيا اسودا مخبئا وجهه في مدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية مما اثار الرعب والهلع في نفوس كل من شاهد هذا الشخص الذي لم يكن معروفا لأحد ، ولكن وبعد مرور ايام قلائل كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة صاحب الجلباب الأسود والذي انتشرت له مقاطع فيديو بشكل كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي.
الشخص الذي أثار الرعب في نفوس من شاهده خرج عن صمته ليحدثنا عن سبب إقباله علي تلك الحيلة الغريبة والتي لم نألفها ولم نشاهدها سوي في افلام السينما حيث بيّن السبب قائلا " لقد قمت بهذا الفعل لتفريق الأشخاص الذين اعتادوا السهر والتجمع بجوار منزلي الكائن في قرية الرفاعة ببني سار بـ الباحة".
المواطن السعودي والذي ظهر في ملابس تنكرية مُخيفة والذي كان يمارس افعالا غريبة من طريقة مشي وإصدار اصوات من شأنها اثارة الخوف والفزع في نفوس المواطنين دفعت الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية للتحرك بحثا عن هذا الشخص ومعرفة سبب القيام بتلك الحركات الغريبة لعودة الأمان والاستقرار في نفوس ابناء المنطقة التي اعتاد الظهور فيها.
وظهر خلال المقاطع شخص يتجول بطريقة غريبة ولا يلتفت أو يستجيب لأي نداءات من الأهالي أو من شباب المنطقة الذين هموا بالهروب من أمامه .
الشخص الذي أثار الرعب في نفوس من شاهده خرج عن صمته ليحدثنا عن سبب إقباله علي تلك الحيلة الغريبة والتي لم نألفها ولم نشاهدها سوي في افلام السينما حيث بيّن السبب قائلا " لقد قمت بهذا الفعل لتفريق الأشخاص الذين اعتادوا السهر والتجمع بجوار منزلي الكائن في قرية الرفاعة ببني سار بـ الباحة".
المواطن السعودي والذي ظهر في ملابس تنكرية مُخيفة والذي كان يمارس افعالا غريبة من طريقة مشي وإصدار اصوات من شأنها اثارة الخوف والفزع في نفوس المواطنين دفعت الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية للتحرك بحثا عن هذا الشخص ومعرفة سبب القيام بتلك الحركات الغريبة لعودة الأمان والاستقرار في نفوس ابناء المنطقة التي اعتاد الظهور فيها.
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جدير بالذكر أن عددا من المُغردين السعوديين تداولوا مقطع فيديو لشخص غامض يرتدى جلبابا أسود يظهر فى الشوارع ليلًا يترجل فى الباحة.
وظهر خلال المقاطع شخص يتجول بطريقة غريبة ولا يلتفت أو يستجيب لأي نداءات من الأهالي أو من شباب المنطقة الذين هموا بالهروب من أمامه .