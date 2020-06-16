أثار رعبا في نفوس السعوديين.. ما قصة صاحب الجلباب الأسود في الباحة؟





الشخص الذي أثار الرعب في نفوس من شاهده خرج عن صمته ليحدثنا عن سبب إقباله علي تلك الحيلة الغريبة والتي لم نألفها ولم نشاهدها سوي في افلام السينما حيث بيّن السبب قائلا " لقد قمت بهذا الفعل لتفريق الأشخاص الذين اعتادوا السهر والتجمع بجوار منزلي الكائن في قرية الرفاعة ببني سار بـ الشخص الذي أثار الرعب في نفوس من شاهده خرج عن صمته ليحدثنا عن سبب إقباله علي تلك الحيلة الغريبة والتي لم نألفها ولم نشاهدها سوي في افلام السينما حيث بيّن السبب قائلا " لقد قمت بهذا الفعل لتفريق الأشخاص الذين اعتادوا السهر والتجمع بجوار منزلي الكائن في قرية الرفاعة ببني سار بـ الباحة ".





المواطن السعودي والذي ظهر في ملابس تنكرية مُخيفة والذي كان يمارس افعالا غريبة من طريقة مشي وإصدار اصوات من شأنها اثارة الخوف والفزع في نفوس المواطنين دفعت الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية للتحرك بحثا عن هذا الشخص ومعرفة سبب القيام بتلك الحركات الغريبة لعودة الأمان والاستقرار في نفوس ابناء المنطقة التي اعتاد الظهور فيها.





اقرأ ايضا :

شخص يرتدي جلبابًا أسود يثير الخوف في شوارع الباحة السعودية.. فيديو



جدير بالذكر أن عددا من المُغردين السعوديين تداولوا مقطع فيديو لشخص غامض يرتدى جلبابا أسود يظهر فى الشوارع ليلًا يترجل فى الباحة.



وظهر خلال المقاطع شخص يتجول بطريقة غريبة ولا يلتفت أو يستجيب لأي نداءات من الأهالي أو من شباب المنطقة الذين هموا بالهروب من أمامه .

وظهر خلال المقاطع شخص يتجول بطريقة غريبة ولا يلتفت أو يستجيب لأي نداءات من الأهالي أو من شباب المنطقة الذين هموا بالهروب من أمامه .