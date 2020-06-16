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ديني

الإفتاء توضح معنى القاعدة "إنكار المعلوم من الدين بالضرورة".. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:45 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
شرح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، معنى القاعدة الفقهية التي تقول "إنكار المعلوم من الدين بالضرورة".

وقال أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن معنى هذه القاعدة بأن هذا الحكم الشرعي ثابت في الدين ولا يحتاج إلى برهان.

وأشار إلى أن جاحد المعلوم من الدين بالضرورة حكمه الكفر، إلا أن يكون قد نشأ في مكان بعيد عن المسلمين كالصحراء مثلا أو حديث عهد بالإسلام.

وأوضح أن العلماء لما تكلموا عن هذه المسألة قالوا إن الكفر ينطبق على إنكار الشخص للحكم المعلوم من الدين بالضرورة فيكون بذلك مكذبا للشريعة وينطبق عليه الكفر، وليس مجرد الجهل بالحكم.


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