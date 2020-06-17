طبيب وبرلماني و2 مسئولين.. تفاصيل أبرز إصابات كورونا بالمحافظات

توفي النائب البرلماني السابق، الدكتور محمد يحيى عقل ، أستاذ اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، اليوم، داخل مستشفى العزل بمدينة بلطيم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكان عقل، قد دخل وكان عقل، قد دخل مستشفى عزل بلطيم ، صباح الخميس الماضي، إثر ظهور نتيجة تحاليل PCR، الخاص به، والتي أكدت إيجابية إصابته بفيروس كورونا، وخضع لبرتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة، إلا أن حالته الصحية تدهورت، ووافته المنية صباح اليوم.





ومن المقرر تشييع جثمان النائب البرلماني السابق الدكتور محمد يحيى عقل، بمسقط رأسه بقرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة والمقررة من وزارة الصحة.





وسادت حالة من الحزن الشديد على أصدقاء النائب السابق محمد عقل، وزملائه وطلابه بكلية الآداب وجامعة كفر الشيخ، وتحولت صفحات "فيسبوك" إلى سرادق عزاء كبير عقب الإعلان وفاته.





ومن أشهر مقولات الدكتور محمد يحيى عقل، رحمه الله، ونشرها على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ فترة وكأنه يرثي نفسه، "سيموت الكاتبُ وسيبقى النصُ يقدم إجاباتٍ لأعوامٍ وأعوامٍ".











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