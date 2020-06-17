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محافظات

طبيب وبرلماني و2 مسئولين.. تفاصيل أبرز إصابات كورونا بالمحافظات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:01 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قسم المحافظات
يتوقف قطار كورونا في كل محافظة ليحصد إصابات ووفيات جديدة، وشهدت المحافظات اليوم حزمة من الأخبار السيئة حيث توفي برلماني سابق بكفر الشيخ إثر إصابته بالفيروس اللعين، وكأن الفيروس يعلم عدوه جيدا وأطاح بعدد من الأطباء وأعلنت صحة الدقهلية وفاة طبيب اليوم كما أصيب وكيل مديرية الصحة بأسيوط. 


أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الأربعاء، وفاة الدكتور عبد اللطيف حسب النبي دبور، استشاري المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، وذلك نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وقال وكيل الوزارة، في بيان، الأربعاء، إن الدكتور عبد اللطيف حسب النبي ظهرت عليه أعراض الإصابة، وبإجراء الفحوصات اللازمة أثبتت إيجابيته للإصابة بالفيروس، وتم نقله إلى مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد إلا أنه توفى هناك متأثرا بإصابته.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالدقهلية بخالص التعازي لأسرة المتوفى، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

جدير بالذكر أن مستشفى السنبلاوين كانن قد شهدت منذ أسبوعين إصابة الدكتور ياسر شعيب مدير المستشفى والذى تم نقله للحجر الصحى بتمى الامديد وتلقى العلاج اللازم وخرج أمس عقب إتمام شفائه التام.


توفي النائب البرلماني السابق، الدكتور محمد يحيى عقل، أستاذ اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، اليوم، داخل مستشفى العزل بمدينة بلطيم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان عقل، قد دخل مستشفى عزل بلطيم، صباح الخميس الماضي، إثر ظهور نتيجة تحاليل PCR، الخاص به، والتي أكدت إيجابية إصابته بفيروس كورونا، وخضع لبرتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة، إلا أن حالته الصحية تدهورت، ووافته المنية صباح اليوم.

ومن المقرر تشييع جثمان النائب البرلماني السابق الدكتور محمد يحيى عقل، بمسقط رأسه بقرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة والمقررة من وزارة الصحة. 

وسادت حالة من الحزن الشديد على أصدقاء النائب السابق محمد عقل، وزملائه وطلابه بكلية الآداب وجامعة كفر الشيخ، وتحولت صفحات "فيسبوك" إلى سرادق عزاء كبير عقب الإعلان وفاته.

ومن أشهر مقولات الدكتور محمد يحيى عقل، رحمه الله، ونشرها على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ فترة وكأنه يرثي نفسه، "سيموت الكاتبُ وسيبقى النصُ يقدم إجاباتٍ لأعوامٍ وأعوامٍ".


شهد معهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية إصابة  الدكتور عبد الجواد السيد أستاذ الأمراض المتوطنة فيروس كورنا المستجد أثناء ممارسة عمله



أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بأسيوط إصابة الدكتور محمد سيد مرزوق وكيل المديرية وزوجته بفيروس كورونا وخضعا للعزل المنزلي .

وأشار المصدر الى أن حالتهما جيدة وقاما بالعزل المنزل لتلقي العلاج وتطبيق الإجراءات المتبعة للعزل المنزلي .
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