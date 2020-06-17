تحويل بعض المقررات بالجامعات للدراسة أونلاين في العام الجديد.. ماجد نجم: نجحنا في تطبيق التعليم عن بعد

طبقت الجامعات المصرية هذا العام نظام التعليم الالكترونى عن طريق بث المحاضرات عبر برامج الاون لاين و رفع المقررات الدراسية على المواقع الالكترونية، للطلاب بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، حفاظا على سلامة الطلاب و العاملين بالجامعات.





و صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بشأن تطبيق منظومة التعليم عن بعد التى تم تطبيقها و فوائدها و امكانية تطبيقها مرة اخرى ، قائلا إن تطبيق هذه المنظومة كان فرصة للجامعات لتحظى بهذه التجربة وقد نجحت فيها بجدارة، وسنحاول تحويل بعض المقررات الدراسية بأغلب الكليات فى العام المقبل لنظام الاون لاين .









واوضح لـ"صدى البلد، انه إذا تم تحويل بعض المقررات فى العام الدراسى المقبل إلى نظام الاون لاين ، سيكون له مردود اقتصادي و تعليمى ، حيث سيتم توفير المقرر للطالب بصفة دائما، يعود له وقتما يشاء، بجانب حالة الهدوء التى يستمع فيها الطالب للمحاضرات الاون لاين من منزله بعيدا عن زحام المدرجات و التشتت الذهنى .





وبالنسبة للمردود الاقتصادى من التعليم الاونلاين اشار الى تقليله للزحام فى الشوارع و الجامعات وتقليل الكثافة المرورية و استهلاك الكهرباء و الخدمات سواء بالجامعة او خارجها .