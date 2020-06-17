AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تحويل بعض المقررات بالجامعات للدراسة أونلاين في العام الجديد.. ماجد نجم: نجحنا في تطبيق التعليم عن بعد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:15 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
طبقت الجامعات المصرية هذا العام نظام التعليم الالكترونى عن طريق بث المحاضرات عبر برامج الاون لاين و رفع المقررات الدراسية على المواقع الالكترونية، للطلاب  بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، حفاظا على سلامة الطلاب و العاملين بالجامعات. 

و صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بشأن  تطبيق منظومة التعليم عن بعد التى تم تطبيقها و فوائدها و امكانية تطبيقها مرة اخرى ، قائلا إن تطبيق هذه المنظومة  كان فرصة للجامعات لتحظى بهذه التجربة وقد نجحت فيها بجدارة، وسنحاول تحويل بعض المقررات الدراسية بأغلب الكليات فى العام المقبل لنظام الاون لاين . 


واوضح  لـ"صدى البلد، انه إذا تم تحويل بعض المقررات فى العام الدراسى المقبل إلى نظام الاون لاين ، سيكون له مردود اقتصادي و تعليمى ، حيث سيتم توفير المقرر للطالب بصفة دائما، يعود له وقتما يشاء، بجانب حالة الهدوء التى يستمع فيها الطالب للمحاضرات الاون لاين من منزله بعيدا عن زحام المدرجات و التشتت الذهنى . 

وبالنسبة للمردود الاقتصادى من التعليم الاونلاين اشار الى تقليله للزحام فى الشوارع و الجامعات وتقليل الكثافة المرورية و استهلاك الكهرباء و الخدمات سواء بالجامعة او خارجها . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة القناة: الالتزام التام بالجداول المعلنة لمحاضرات الطلاب

رئيس جامعة القناة: ملتزمون بخطة الدولة لمواجهة كورونا بالتعليم عن بعد

طلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان يعرضون إبداعاتهم.. صور

مفيش درجات.. قرار رسمي بـ إلغاء الامتحانات لفرق النقل بالجامعات وتطبيق نظام الأبحاث.. والتأجيل مصير طلاب السنوات النهائية.. وترك مواعيد الدراسات العليا لكل جامعة

قرارات وزير التعليم العالي اليوم.. احذروا الابحاث المنقولة .. مطلوب نسبة النجاح فقط .. والاختبارات الالكترونية لن تطبق على جميع الكليات

يبدأ تسليم الأبحاث 31 مايو .. تعرف على خطة جامعة حلوان لتقييم طلاب سنوات النقل

ترشيحاتنا

بفستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

مليار جرعة في الطريق.. لقاح بريطانيا يحمي من كورونا لمدة عام

برفقة عائلتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة جديدة على الشاطئ

في رسالة لرئيس الوزراء.. نقابة الصيادلة تطالب بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة فى يوليو

شفلك مكان تاني.. أحمد موسى: أحمد مكي طلب من المستشار عبد المجيد محمود ترك منصبه كـ نائب عام

رجاء الجداوي تجري المسحة الثالثة لفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبل الذهاب للنادي.. خطوات يجب اتباعها لحماية طفلك من كورونا

للمزاج و الحرارة .. طريقة عمل الموكا الباردة