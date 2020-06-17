AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تبحث آليات تنمية وتطوير المناطق العشوائية المحيطة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم ناصر
عقد مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة سناء حجازي مدير المركز اجتماعًا مع العديد من مسئولي الجمعيات الأهلية بهدف بحث آليات تطوير المناطق العشوائيات بحلوان بصفة خاصة ومحافظة القاهرة بصفة عامة. 

يأتي ذلك في إطار الجهود المجتمعية لجامعة حلوان لتطوير المناطق العشوائية ودعم مواطنيها  برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجاء هذا الإجتماع في إطار دعم الخطة الاستراتيجية للجامعة وخطة الجامعة ٢٠٢٥، حيث  عقد الإجتماع التمهيدي مع مدراء بعض الجمعيات الأهلية بحلوان لمناقشة آليات تطوير المناطق العشوائية فى حلوان وذلك من خلال التدخلات المهنية المشتركة بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة من كل كليات الجامعة مع مركز رصد والجمعيات الأهلية، التى تقع تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مشاركة ثلاثية بين كل من قطاع البيئة، ومركز رصد، والجمعيات الأهلية، لإحداث التنمية المتكاملة و المستدامة بالمناطق العشوائية المحيطة بالجامعة وغيرها لإحداث تغيير بناء وهادف ومثمر  للمواطن والبيئة التى يعيش فيها. 

وأسفر الإجتماع عن الإتفاق على آليات وسبل التعاون وتحديد المناطق التي سيتم العمل على تطويرها وذلك بالاتفاق  مع حى حلوان وأجهزة أخرى ذات صلة بجوانب التطوير، حيث سيتم دراسة احتياجات المناطق التي تم اختيارها للتطوير لبحث سبل التمويل وتوزيع المهام على الجهات الحكومية والأهلية.

كما تم وضع أجندة عمل ليتم تنفيذها وفقًا لخطة زمنية محددة لتحقيق التنمية والتطوير بالعديد من المناطق العشوائية محل التطوير، وذلك وفقا لخطط و توجهات الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة للمناطق العشوائية وتطوير كافة جوانبها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تطلق مبادرة "الجامعة معاك" بمنطقة عرب راشد

جامعة حلوان فى أسبوع.. كلية الصيدلة تتضامن مع العمالة اليومية بالصف.. والهندسة تبتكر تطبيقا ذكيا ينبه بأماكن انتشار فيروس كورونا

استمرار مبادرات جامعة حلوان لدعم العمالة اليومية

توزيع 200 كرتونة من المواد الغذائية في مبادرة جامعة حلوان لدعم العمالة اليومية

انطلاق الفوج الـ 11 من مبادرة الجامعة معاك لدعم العمالة اليومية بحلوان

جامعة حلوان فى أسبوع.. كلية الصيدلة تدعو لوقف التنمر ضد مرضى كورونا.. فنون تطبيقية تشارك بـ ورش عمل عن التسامح الفكري والنهضة الحضارية

ترشيحاتنا

مصاب بالسكري..أصغر عريس بالجوف السعودية يكشف سنة الحقيقي

نشرة الفن| ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات حالتها الصحية.. عمر طاهر عن تجسيد محمد رمضان لحياة أحمد زكي: ثقة في الله مش هينفع

خلال ٢٤ ساعة .. الداخلية تضبط ٤٦٨٧ شخصا خالفوا قرار حظر التجول

جوزي مفلس.. زوجة أمام محكمة الأسرة: عايزة أتطلق علشان أتجوز حبيب عمري

"ماتوا في عز شبابهم".. حوادث السيارات تخطف أشقاء الفنانين.."صور"

وزير التعليم: سنناقش طلاب المدارس في أبحاثهم المقدمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتفالها بالتخرج.. إطلاق نار عشوائي ينهي حياة مراهقة أمريكية

بالكمامة.. مايلي سايرس وحبيبها كودي سيمبسون يشتريان القهوة الصباحية

تركته داخل سيارة ساخنة للعب القمار.. طفل 5 أعوام يلقى مصرعه بسبب إهمال جدته