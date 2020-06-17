بقميص أبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت ديميت اوزديمير بإطلالة بيضاء ساحرة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم.
وارتدت ديميت اوزديمير قميص باللون الأبيض بأكمام طويلة وقامت بفتح ازرار القميص، لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في وضع الماكياج ؛ حيث اكتفت فيه بوضع أحمر شفاه باللون الروز، مع وضع الماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في إرتداء الاكسسورات؛ حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الفضي مع بعض القلادات باللون الذهبي حول عنقها، لتكتمل بذلك إطلالتها.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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