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رياضة

مرتضى منصور: الأهلي الأفضل هذا الموسم وحقه التتويج باللقب ولكن الدوري يجب إلغاؤه ..فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:15 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفه النهائي من استئناف بطولة الدوري هذا الموسم عقب توقف المنافسات من شهر مارس الماضي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات متلفزة على قناة "صدى البلد"، أن الدوري يجب أن يتم إلغاؤه في ظل تفشي فيروس كورونا؛ حرصًا على سلامة وصحة اللاعبين وجميع العاملين في المجال الرياضي. 


وأضاف مرتضى منصور، أن الاهلي كان الأفضل هذا الموسم، وحقق 17 فوزا متتاليا، ومن حقه التتويج باللقب، ولكن أزمة كورونا أمر استثنائي لذلك يجب إلغاء البطولة. 

وأكمل مرتضى منصور، أن إلغاء البطولة سيحسم في ظل تصويت الأندية الـ 14 التي ترغب في إلغاء البطولة مقابل 5 أندية فقط ترغب في استكماله.
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