مرتضى منصور: الأهلي الأفضل هذا الموسم وحقه التتويج باللقب ولكن الدوري يجب إلغاؤه ..فيديو

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة

نادي الزمالك

عن موقفه النهائي من استئناف بطولة الدوري هذا الموسم عقب توقف المنافسات من شهر مارس الماضي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.