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أخبار العالم

باكستان تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:54 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في باكستان، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وفي وقت سابق من اليوم، أوصت منظمة الصحة العالمية السلطات في باكستان بإعادة فرض إجراءات العزل العام المتقطعة في مناطق مستهدفة، وذلك بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشارت الصحة العالمية   إلى أن باكستان لم تستوف شروط رفع القيود، بحسب وكالة "رويترز"، ومنذ رفع الحكومة الباكستانية في التاسع من مايو قيود العزل نظرا للضغوط الاقتصادية، ضربت موجة جديدة من الإصابات البلاد.

وشددت الصحة العالمية في رسالة إلى السلطات الصحية في إقليمي البنجاب والسند، الاكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان على ضرورة تخفيف خطر انهيار النظام الصحي.

وقالت الرسالة التي وقعها رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في باكستان الدكتور باليثا ماهيبالا ”توصي منظمة الصحة العالمية بشدة الحكومة بتطبيق استراتيجية فرض القيود لأسبوعين ورفعها لأسبوعين".
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