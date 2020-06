تعزيز التعاون.. تعليق وزير الخارجية اليوناني على لقاء الرئيس السيسي

علق وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الخميس، على اللقاء الذي جمعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.



وكتب وزير الخارجية اليوناني على "تويتر": "عقدت لقاءً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، تأكيدا للعلاقات القوية، والتركيز على مزيد من تعزيز التعاون".



واستقبل سامح شكري صباح اليوم، الخميس، نظيره اليوناني نيكوس دندنياس بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو بالعاصمة القاهرة.

وغرد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قائلا: "إن اللقاء سيشمل بحث الملفات الإقليمية والدولية، وسبل دفع العلاقات الثنائية في كل المجالات والتشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل على طاولة المباحثات".

ويزور وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، القاهرة اليوم الخميس، وسط توقعات بتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر.

Ι met with Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi @AlsisiOfficial in #Cairo. Strong 🇬🇷🇪🇬 ties reaffirmed, further strengthening coop in focus. #Egypt pic.twitter.com/pVOlYKtHgk