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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 4757 إصابة جديدة بكورونا و48 وفاة

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 4757 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 145,991 إصابة. 

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1139 حالة وفاة. 

وسجلت الوزارة شفاء 2253 حالة، من فيروس كورونا المستجد، لترتفع حالات الشفاء إلى 93,915 حالة. 

وقالت الوزارة إن الحالات النشطة في البلاد الأن وصلت إلى 50 ألف و937 حالة. 

وبهذه الأرقام تكون السعودية قد سجلت انخفاض في أعداد الإصابات بالبلاد عن أمس، حيث اقتربت الاصابات من 5 آلاف حالة أمس. 
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