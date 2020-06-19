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أخبار العالم

الوباء لم ينته بعد.. زيادة مفاجئة في إصابات كورونا بإنجلترا بعد تخفيف الإغلاق

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:07 ص
زيادة مفاجئة في إصابات
زيادة مفاجئة في إصابات كورونا بإنجلترا
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شيماء مصطفى
شهدت أجزاء من مدن ليستر وويست يوركشاير بإنجلترا، زيادة مفاجئة ومقلقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تخفيف قيود الإغلاق.

ووفقًا لموقع "ديلي ستار" البريطاني، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن نظام الاختبار والتتبع رصد زيادة في الإصابات المحلية بسرعة.

وأضاف أنه تم إرسال وحدات متنقلة لمحاولة تعقب الأشخاص المصابين، لافتا إلى أن نظام التعقب اليدوي، ساعد في السيطرة على تفشي العدوى في أجزاء من ليستر وكيركليس في ويست يوركشاير بإنجلترا.

وأكد أنه من الممكن إعادة عمليات الإغلاق في منطقة ما، لمعالجة تفشي فيروس كورونا واحتواؤه.

فيما قال مدير الصحة العامة في مجلس مدينة ليستر، إيفان براون: "على مدار الأسبوعين الماضيين، بدأت الأرقام في الارتفاع مرة أخرى"، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 2500 حالة إصابة.

وحذر براون من أن وباء كورونا لم ينته بعد، لذا من الضروري أن يبقى كل شخص منزله قدر الإمكان.
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