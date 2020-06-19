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فن

بعد اقترابها من 8 ملايين مشاهدة.. حذف أغنية اللي قادرة لـ آمال ماهر

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:53 ص
آمال ماهر
آمال ماهر
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آيه عاطف
فوجئ الجمهور بحذف أغنية "اللي قادرة" للفنانة آمال ماهر، من على القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب" بعد تحقيقها ما يقرب من 8 ملايين مشاهدة، ومن الممكن أن يكون تم وقفها مؤقتًا لـ كي تحقق الأغنية مشاهدات بعد طرحها على القناة الخاصة بـ "شاهد" على "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "اللِي قَـادرَة عَ الــتَّحَـدِّي وعَ الــمُـواجــهَة، واللِي قَادرَة في خُوفهَا تِـعلِن اِحتِجَـاجـهَا،، تِــبقىَ دِي هِــــيَّ الأَحَـــق،، إِنَّــهَـــا تـقُـــــول أَلـــف لَأ، لَو لَــقِت أيَّامهَـا مِش مَـاشيَة بــ مَـزَاجــهَا، اللِي رَافضَـــة وجُـودهَا يِبقىَ سَــدّ خَــانَة، أو تسِـــيب حَـــدّ يعَـــامِلـها بِـــ اســتِهـانَة".


صَعـب تِـــتحَاوِط بِـ سُـور، سَهـل لو تِـغـضَـب تِــثُــور، كِــبـرِيَـاءها مَانِـعـهَا تِـلــعَب دُور جَــبَــانَـة، عَــافيَة ذُوق، طُـول مَا أَنَــا صَاحـبِة حُـقُـوق، مِـش هَــبَان مَكـسُورَة وَلا هَـــبَان يوم ضَـعِـيفَـة، عَــافيَة ذُوق، شَــــايفَـة إِنِّـي مَـكَــانِي فُــوق، واللِي عَـاشِـت مَـلِكَـة مِش هَـتعِيش وَصِيفَـة".

أغنية "اللي قادرة" كلمات نادر عبد الله، وألحان وتوزيع موسيقى: خالد عز، وهندسة صوتية: محمد إسماعيل، وباص جيتار: أحمد رجب، وجيتار أحمد حسين.

بعد اقترابها من 8 ملايين مشاهدة.. حذف أغنية اللي قادرة لـ آمال ماهر
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