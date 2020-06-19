بعد اقترابها من 8 ملايين مشاهدة.. حذف أغنية اللي قادرة لـ آمال ماهر

تقول كلمات الأغنية: "اللِي قَـادرَة عَ الــتَّحَـدِّي وعَ الــمُـواجــهَة، واللِي قَادرَة في خُوفهَا تِـعلِن اِحتِجَـاجـهَا،، تِــبقىَ دِي هِــــيَّ الأَحَـــق،، إِنَّــهَـــا تـقُـــــول أَلـــف لَأ، لَو لَــقِت أيَّامهَـا مِش مَـاشيَة بــ مَـزَاجــهَا، اللِي رَافضَـــة وجُـودهَا يِبقىَ سَــدّ خَــانَة، أو تسِـــيب حَـــدّ يعَـــامِلـها بِـــ اســتِهـانَة".









صَعـب تِـــتحَاوِط بِـ سُـور، سَهـل لو تِـغـضَـب تِــثُــور، كِــبـرِيَـاءها مَانِـعـهَا تِـلــعَب دُور جَــبَــانَـة، عَــافيَة ذُوق، طُـول مَا أَنَــا صَاحـبِة حُـقُـوق، مِـش هَــبَان مَكـسُورَة وَلا هَـــبَان يوم ضَـعِـيفَـة، عَــافيَة ذُوق، شَــــايفَـة إِنِّـي مَـكَــانِي فُــوق، واللِي عَـاشِـت مَـلِكَـة مِش هَـتعِيش وَصِيفَـة".