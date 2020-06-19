فلسطين تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا.. وتغلق 3 بلدات بالخليل

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية.





وقالت الوزيرة الفلسطينية إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 18 منها في الخليل ، وحالة في بيت لحم، وحالة في مدينة نابلس.





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وارتفع عدد الاصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 815 إصابة، بينها 240 إصابة نشطة.





وقرر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، استنادا لاعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن بفرض حالة الطوارئ ، وتنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة، اتخاذ عدة اجراءات احترازية وقائية، بعد ارتفاع عدد المصابين بكورونا في محافظة الخليل.





ومن ضمن ذلك، قرر اغلاق 3 بلدات وهما سعير وبيت كاحل وقرية الريحية اغلاقا تاما ولمدة خمسة ايام ويسمح فقط بفتح محلات البقالة والخضار والصيدليات والمخابز في المناطق المغلقة.





كما قرر محافظ الخليل، ان تكون الصلاة في الاماكن الأخرى من محافظة الخليل، ضمن البروتوكولات الصحية المعلن عنها من وزارة الصحة.