AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فلسطين تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا.. وتغلق 3 بلدات بالخليل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:31 ص
فلسطين تسجيل 20 اصابة
فلسطين تسجيل 20 اصابة كورونا جديدة وتغلق 3 بلدات بالخليل
Advertisements
سمر صالح
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية.

وقالت الوزيرة الفلسطينية إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 18 منها في الخليل، وحالة في بيت لحم، وحالة في مدينة نابلس.

اقرأ أيضًا:

وارتفع عدد الاصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 815 إصابة، بينها 240 إصابة نشطة. 

وقرر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، استنادا لاعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن بفرض حالة الطوارئ ، وتنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة، اتخاذ عدة اجراءات احترازية وقائية، بعد ارتفاع عدد المصابين بكورونا في محافظة الخليل.

ومن ضمن ذلك، قرر اغلاق 3 بلدات وهما سعير وبيت كاحل وقرية الريحية اغلاقا تاما ولمدة خمسة ايام ويسمح فقط بفتح محلات البقالة والخضار والصيدليات والمخابز في المناطق المغلقة.

كما قرر محافظ الخليل، ان تكون الصلاة في الاماكن الأخرى من محافظة الخليل، ضمن البروتوكولات الصحية المعلن عنها من وزارة الصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

فلسطين تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بـ كورونا في الضفة الغربية

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في فلسطين إلى 560

الخليل تعلن الحرب على كورونا.. إغلاق كامل للمدينة

فلسطين تسجل 5 إصابات كورونا جديدة وتغلق مستشفى نابلس التخصصي

ترشيحاتنا

برشلونة يسعى لتعزيز صدارة الدوري الإسباني على حساب إشبيلية

أبرز أخبار التوك شو.. أحمد صبري: الرئيس طبق مقولة مسافة السكة.. عائد من ليبيا: 7 سيارات من الجيش الليبي رافقتنا للحدود المصرية.. إعلامية صينية تكشف تفاصيل فيروس جديد من سلالة كورونا يضرب بكين

حقيقة وليس تمثيل.. فرح سنية والمعلم سردينة سر خلطة لن أعيش في جلباب أبي

بعد دعاء ابنتها لها بالشفاء.. رجاء الجداوي تتصدر جوجل

الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

نصائح هامة للحفاظ على سيارتك أطول فترة ممكنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر المستجدات.. مصابو كورونا بدون أعراض يكتسبون مناعة ضعيفة

بإطلالة محتشمة .. نداء شرارة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

حقائق غريبة عن الحجر الأسود.. مكون من 8 قطع وتعرض للسرقة مرتين