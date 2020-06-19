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رياضة

جماهير كرة القدم في بولندا تعود إلى الاستادات

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:27 م
جماهير
جماهير
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عبدالحكيم ابوعلم
قرر مسؤولو كرة القدم في بولندا عودة المشجعين إلى الاستادات اعتبارا من اليوم الجمعة، لكن بأعداد محدودة ووفقا لقواعد صحية ووقائية صارمة.

ويأتي ذلك بعد فترة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكذلك بعد استئناف المنافسات لفترة بإقامة المباريات بدون حضور جماهير.

وتشهد منافسات الدوري اليوم الجمعة إقامة مباراتين ضمن الدور الحاسم للبقاء في الدوري الممتاز والهبوط.

وتماشيا مع قرارات الحكومة البولندية، سيسمح بحضور المشجعين بنسبة لا تتجاوز 25 % من سعة المدرجات في كل استاد.

وبذلك يتوقع حضور نحو 4600 مشجع في المباراة المقررة اليوم بين جورنيك زابجة وضيفه كورونا كايلسي، في مدينة زابجة بمقاطعة سيليزيا.
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