لأول مرة.. فيلم ستاشر المصري في مسابقة كان للأفلام القصيرة

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي الفيلم المصري "ستاشر

I am afraid to forget your face"

للمخرج سامح علاء ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان كان للافلام القصيرة و بذلك يكون هذا الفيلم هو اول فيلم مصري قصير يرشح للسعفة الذهبية منذ بداية الجائزة في تاريخ المسابقة .