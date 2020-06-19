لأول مرة.. فيلم ستاشر المصري في مسابقة كان للأفلام القصيرة

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي الفيلم المصري "ستاشر I am afraid to forget your face" للمخرج سامح علاء ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان كان للافلام القصيرة و بذلك يكون هذا الفيلم هو اول فيلم مصري قصير يرشح للسعفة الذهبية منذ بداية الجائزة في تاريخ المسابقة .





الفيلم من انتاج فيج ليف ستوديوز و قام بانتاجه محمد تيمور بالتعاون مع المنتج مارك لطفي و شارك في الانتاج كل من احمد زيان و مهاب شهاب بالاضافة للمنتج الفرنسي مارتن جيروم.





يقول المنتج مارك لطفي ان سامح علاء يعتمد في فيلمه هذا على تكثيف الدراما في الصورة و من خلال تكويناته حكي قصة مركبة بتلقائية و بساطة و اظن انه سيكون من اهم المخرجين في مصر قريبا. وهو ما حمسه للمشاركة في إنتاج الفيلم.





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ويقول المنتج محمد تيمور ان مخرج الفيلم سامح علاء تجمعه به صداقة طويلة وهو يؤمن أنه موهبة مميزة جدا و انه يقدم سينما مختلفة لهذا اقدم علي انتاج علي هذا الفيلم.





اما عن تجربة تعاونه مع المنتجين مارك لطفي و فريق عمل فيج ليف فهو سعيد بهذا لانهم كانوا خير داعم فهو تعاون سهل الطريق للنجاح.

و الجدير بالذكر ان فيج ليف ستوديوز يمثل مصر في فعاليات كان المختلفة بفيلمين هما ستاشر في مسابقة الأفلام القصيرة وسعاد الذي يشارك في الاختيارات الرسمية لكان للمخرجة ايتن امين والذي ينتجه كل من سامح عواض ودرة بوشوشة و مارك لطفي ومحمد حفظي.