قصة حب تجمع النحل بشاب تصل لتغطية وجهه بـ٦٠ ألفا منها.. صور

في قصة غريبة وفريدة من نوعها، يسمح مربي نحل هندي بتجمع حوالي ٦٠ ألف نحلة على وجهه دون أن يتعرض إلى أي ضرر، لثقته الهائلة بهذه الحشرة.

يعتبر الشاب البالغ من العمر 24 عامًا، والمعروف باسم Nature M.S، أن النحل أفضل أصدقائه، ولا يعتبرها تهديدا له.

فمنذ إن كان الشاب بعمر ال٧ سنوات، كان النحل يغطي وجهه، مما أثار هذا الأمر إعجاب أصدقاء طفولته في ولاية كيرالا بالهند.





وبحسب صحيفة ديلي ميل، يحمل الشاب الهندي الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس لأطول وقت يغطى فيه النحل رأسه بالكامل، والذي وصل إلى أربع ساعات و10 دقائق وخمس ثوان.

وتعرف الشاب العشريني على أصدقاء من النحل، لأول مرة من خلال والده ساجياكومار الذي هو نفسه مربي نحل حائز على جوائز وصانع عسل.





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ويروي النحال الهندي، أن أول تجربة له لتغطية النحل لجسده، عندما وضع ملكة النحل على يده، وبعد أن أقدم على هذا الأمر اكتظ حشد من النحل على ذراعه لتغطيها في غضون 15 دقيقة.

وقاد حب الشاب الهندي للنحل، إلى متابعة الدراسات الأكاديمية في تربية النحل، حيث يدرس حاليًا للحصول على درجة الماجستير في كلية في بنغالور، الهند.

يحلم الشاب بالسعي للحصول على دكتوراة في هذا المجال لحماية النحل ومعرفة المزيد عنه وتربيته بشكل جيد.