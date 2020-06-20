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أخبار العالم

تفاصيل مباحثات أمريكا وروسيا حول الحد من انتشار السلاح

السبت 20/يونيو/2020 - 03:23 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى روسيا، مارشال بيلينجسليا سيتوجه إلى النمسا في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن المبعوث الأمريكي سيناقش مع ريابكوف المواضيع المتفق عليها بين البلدين في ما يتعلق بمسائل الحد من التسلح.

وأضافت، أن "دعوة مفتوحة وجهت إلى الصين لحضور المباحثات، وهناك حاجة من قبل الدول الثلاث لمواصلة مفاوضات الحد من انتشار الأسلحة، وبحسن نية".

وأعلن ريابكوف مطلع الشهر الجاري، أن وضع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "لا يبعث على التفاؤل".

وفي تعليقه على إصرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة توسيع دائرة الأطراف في الاتفاق الروسي الأمريكي الحالي بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت-3) عبر إشراك الصين ودول أخرى، شكك ريابكوف في إمكانية تحقيق ذلك في الأفق المنظور.

وأشار ريابكوف، إلى أن "مراعاة المصالح الأمنية الروسية شرط لا بد منه لتوقيع أي اتفاق مستقبلي بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي".

وأكد الدبلوماسي الروسي، على أن "بلاده لن تتساهل مع أي إمكانية لاختبار مدى جهوزيتها للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في منطقة القطب الشمالي".
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