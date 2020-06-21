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التعرض للشمس 15 دقيقة .. نصائح لطلاب الثانوية العامة للوقاية من كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:13 ص
نصائح لطلاب الثانوية
نصائح لطلاب الثانوية العامة
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أسماء عبد الحفيظ

قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة نصائح لحماية طلاب الثانوية العامة من الإصابة بفيروس كورونا. 

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نصائح لحماية طلاب الثانوية العامة من كورونا

1. استخدام الكمامة فى المنزل خلال المذاكرة للتعود على استخدامها خارج المنزل فى المواصلات والمدارس خاصة فى لجان الامتحانات.


2. اكتساب مهارة تطهير الأيدى إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية.


3. التباعد الاجتماعى فى الأسانسير و الدرج و الطريق و عند  التواجد فى المدرسة.

   

4. لا تخرج من المنزل إذا كنت تشعر بأنّك مريض، وإذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس اطلب العناية الطبية، علاج أى مرض مزمن وعلى مرضى الربو الشعبى خاصة الانتظام فى تناول العلاج والاستعانة بالبخاخات الموسعة للشعب معهم فى لجان الامتحانات ، وعلى مرضى حساسية الأنف تناول العلاج أيضًا لأن علاج حساسية الأنف يحسن من الأداء فى الامتحانات.

    

5. التفاؤل وعدم التوتر والثقة بالنفس لأن غياب الثقة بالنفس يسبب التوتر الذى يقلل المناعة.


6. التغذية الجيدة ، لأنها تعزز المناعة ، وتمكن الطالب من المذاكرة والتفوق.


7.  شرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش، فالعطش يقلل من التركيز.


8. النوم مبكرا ، 8 ساعات ، وعدم السهر ، فالنوم يعزز الذاكرة والمناعة.


9. الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر.


10. ممارسة الرياضة فهى تعزز المناعة وتوفر المزيد من الأكسيجين والتغذية للمخ ، وإن تعذر ذلك فالمشى من أفضل أنواع الرياضة.

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