نشرة المرأة والصحة.. نصائح للثانوية العامة وعلاج جديد للسرطان وطرق ارتداء الفستان السواريه

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
نشر الدكتور هانى الناظر، أخصائى أمراض الجلدية والتجميل، أهم الخطوات التى يجب أن يتبعها طلاب الثانوية العامة من خلال صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، وقال بناتي وابنائي طلاب الثانوية العامة ادعو الله ان يوفقكم ويكتب لكم النجاح والصحة والعافية واذكركم بالآتي:
١-النوم اليوم مساء مبكرا بما لا يقل عن ثماني ساعات
٢- الحرص علي تناول وجبة الافطار غدا باذن الله وكل يوم مع كوب من عصير الليمون المحلي بمعلقة عسل نحل قبل النزول والذهاب للامتحان ٣- ارتدي الكمامة في وسائل النقل وانت ذاهب للجنة الامتحان ولا تنزعها نهائيا الا بعد عودتك للمنزل وتخلص منها
٤- احتفظ بزجاجة مياه خاصة بك لاستعمالك الشخصي ولا تتبادلها مع الاصدقاء
٥- لا تتناول اي اطعمة او مشروبات مكشوفة طوال تواجدك خارج المنزل
٦-عند مقابلة زملائك لا تصافحهم ولا تحتضنهم ولا تقبلهم وحافظ علي مسافة مترين بينك وبينهم
٧- احتفظ بورق مبلل بالكحول او بزجاجة كحول صغيرة لاستخدامها في تطهير الادوات الصحية داخل دورات المياه اذا اضطريت لاستعمالها
٨- بعد العودة للمنزل اغسل يديك ووجهك بالماء والصابون جيدا وانصح بالاستحمام افضل
٩- اذا كنت تستعمل كمامة قماش يجب غسلها جيدا بالماء والصابون بعد رجوعك مباشرة للمنزل واتركها تجف حتي يمكنك استعمالها في اليوم التالي.
ذا كنت تحاولي الحصول علي جسم مشدود ومتناسق، ستحتاج إلى فقدان الدهون من الجسم بأكمله.. يمكن تحقيق ذلك من خلال التغذية السليمة والتمارين الرياضية والراحة الكافية.
ومع ذلك ، هناك العديد من التمارين التي يمكن إجراؤها كجزء من تمرينك اليومي الذي يستهدف الذراعين تحديدًا، من خلال مدرب اللياقة البدنية أوتساف أغاروال ، فيتتر.
1. حافظ على الشريط تحت قدميك.
2. أمسك نهايات الشريط وارفعه بحيث تكون راحة اليد متوجهة للأمام وذراعيك بجانبك.
نصيحة احترافية: لا تتأرجح ذراعك أثناء القيام بالتمرين وحاول إبقاء جسمك منتصبًا للحركة بأكمله
عتبر السكر البني واحدًا من أفضل السكريات نظرًا لفوائده الصحية وخصائصه المختلفة عن السكر الأبيض المبلور العادي، والسكر البني له بنية كيميائية مختلفة ويتفاعل جسم الإنسان معه بطريقة جيدة، كما يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية الأساسية من السكر الأبيض العادي، ويعد مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم الغذائي ويوفر كميات صغيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات ب.
وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اهم فوائد السكر البنى على الصحة....
- يخفف من تقلصات الدورة الشهرية
يساعد البوتاسيوم المعدني الموجود في دبس السكر، والذي يتم مزجه بالسكر لصنع السكر البني، على إرخاء عضلات الرحم ويخفف من تقلصات العضلات التي تحدث أثناء الحيض، ويمنع البوتاسيوم حدوث تقلصات مؤلمة.
- خالي من المواد الكيميائية
السكر البني خالٍ تمامًا من المواد الكيميائية، على عكس السكر الأبيض، وذلك لأن السكر البني يحتوي على دبس يتكون من معادن أساسية مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور، وهذا يوفر لجسمك معادن مهمة.
ترغب كل فتاة في الظهور بمظهر مميز واستثنائي عند حضورها لأي مناسبة خاصة، ولكن كثير من الفتيات تقع في خطأ اختيار الفستان المناسب لها، لذا تقدم الفاشون بلوجر مي محمد نصائحها لكل البنات لاختيار فستان السهرة المناسب لها.
وتقول مي محمد، إنه يجب اختيار فستان مناسب لشكل الجسم، حتى لو كان الفستان موضة وغير ملائم لطبيعة الجسم فسيكون الاختيار خاطىء.