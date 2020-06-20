نشرة المرأة والصحة.. نصائح للثانوية العامة وعلاج جديد للسرطان وطرق ارتداء الفستان السواريه

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر الدكتور هانى الناظر، أخصائى أمراض الجلدية والتجميل، أهم الخطوات التى يجب أن يتبعها طلاب الثانوية العامة من خلال صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، وقال بناتي وابنائي طلاب الثانوية العامة ادعو الله ان يوفقكم ويكتب لكم النجاح والصحة والعافية واذكركم بالآتي:





١-النوم اليوم مساء مبكرا بما لا يقل عن ثماني ساعات

٢- الحرص علي تناول وجبة الافطار غدا باذن الله وكل يوم مع كوب من عصير الليمون المحلي بمعلقة عسل نحل قبل النزول والذهاب للامتحان ٣- ارتدي الكمامة في وسائل النقل وانت ذاهب للجنة الامتحان ولا تنزعها نهائيا الا بعد عودتك للمنزل وتخلص منها

٤- احتفظ بزجاجة مياه خاصة بك لاستعمالك الشخصي ولا تتبادلها مع الاصدقاء

٥- لا تتناول اي اطعمة او مشروبات مكشوفة طوال تواجدك خارج المنزل

٦-عند مقابلة زملائك لا تصافحهم ولا تحتضنهم ولا تقبلهم وحافظ علي مسافة مترين بينك وبينهم

٧- احتفظ بورق مبلل بالكحول او بزجاجة كحول صغيرة لاستخدامها في تطهير الادوات الصحية داخل دورات المياه اذا اضطريت لاستعمالها

٨- بعد العودة للمنزل اغسل يديك ووجهك بالماء والصابون جيدا وانصح بالاستحمام افضل