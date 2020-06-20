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مرأة

نجاح جديد .. علاج Verzenio لتقليل معدلات الوفاة بالسرطان

السبت 20/يونيو/2020 - 06:52 م
وفيات السرطان
وفيات السرطان
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نهى هجرس
يستمر معدل وفيات السرطان في الانخفاض حول العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب الفحص المبكر، وطرق العلاج الحديثة ، ولكن لا يزال سرطان الثدي أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا والسبب الرئيسي الثاني لـ وفيات السرطان ، حيث يموت حوالي 40000 كل عام. 

كما تعد معدلات السمنة المرتفعة من اهم الأسباب التي تؤثر على الإصابة والمعالجة المعقدة للسرطان ، والوصول دون المستوى الأمثل للفحص والمتابعة التشخيصية في الوقت المناسب ، والعلاج غير القياسي أو المتأخر . 


كما ذكرت وكالة "رويترز" بنجاح شركة امريكية فى الوصول إلى علاج Verzenio، وقام هذا الدواء بالحد من ظهور أعراض السرطان مرة اخرى، مما أدى إلى تقليل عدد الوفيات بشكل كبير حول العالم.

كما تمت الموافقة على الدواء بالفعل لـ علاج السرطان ،  وليس فقط لتقليل فرص تكرار الإصابة بالسرطان والوفاة، ولكن الدراسة الحديثة أثبتت نجاحه في عوده نمو السرطان، وعلى الرغم من التقدم المحرز في علاج سرطان الثدي.

وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من السويد وبريطانيا عن أهمية الكشف المبكر للنساء، مما يقلل احتمال تعرضهن للوفاة بسبب المرض بنسبة 40%، حيث يساعد اكتشاف سرطان الثدي مبكرًا من العلاج المبكر، وهو أفضل طرق تقليل الوفيات وزيادة عدد الناجيات من هذا المرض.
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