نجاح جديد .. علاج Verzenio لتقليل معدلات الوفاة بالسرطان

يستمر معدل وفيات السرطان في الانخفاض حول العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب الفحص المبكر، وطرق العلاج الحديثة ، ولكن لا يزال سرطان الثدي أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا والسبب الرئيسي الثاني لـ وفيات السرطان ، حيث يموت حوالي 40000 كل عام.





كما تعد معدلات السمنة المرتفعة من اهم الأسباب التي تؤثر على الإصابة والمعالجة المعقدة للسرطان ، والوصول دون المستوى الأمثل للفحص والمتابعة التشخيصية في الوقت المناسب ، والعلاج غير القياسي أو المتأخر .









كما ذكرت وكالة "رويترز" بنجاح شركة امريكية فى الوصول إلى علاج Verzenio، وقام هذا الدواء بالحد من ظهور أعراض السرطان مرة اخرى، مما أدى إلى تقليل عدد الوفيات بشكل كبير حول العالم.





كما تمت الموافقة على الدواء بالفعل لـ علاج السرطان ، وليس فقط لتقليل فرص تكرار الإصابة بالسرطان والوفاة، ولكن الدراسة الحديثة أثبتت نجاحه في عوده نمو السرطان، وعلى الرغم من التقدم المحرز في علاج سرطان الثدي.



