باكستان تنتظر قرار إيران بشأن المشاركة في محادثات إسلام آباد

أعلنت باكستان أنها لا تزال في انتظار رد رسمي من إيران لحسم موقفها من المشاركة في الجولة الثانية من محادثات السلام المرتقبة مع الولايات المتحدة في العاصمة إسلام آباد، وسط حالة من الترقب والغموض.

وقال وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، إن مشاركة طهران تمثل عنصرًا حاسمًا لنجاح المفاوضات، خاصة مع اقتراب انتهاء الهدنة المؤقتة، ما يزيد من الضغوط لاتخاذ قرار سريع.

وفي الوقت نفسه، لم تحسم إيران موقفها بعد، حيث تشير تقارير إلى أن طهران لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن حضور المحادثات، رغم وجود اتصالات ومحاولات دبلوماسية مكثفة لدفعها إلى المشاركة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسعي باكستان للعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران، أملاً في تهدئة الأوضاع والوصول إلى تسوية سياسية تقلل من احتمالات التصعيد في المنطقة.