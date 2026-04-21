الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الكونجرس يجهّز لجلسة حاسمة لتثبيت كيفن وارش مرشحاً لرئاسة الفيدرالي

تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى التراجع الطفيف خلال تعاملات الثلاثاء، مع متابعة المستثمرين لجلسة استماع حاسمة في الكونجرس لتثبيت كيفن وارش مرشحاً لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.1% إلى 7098.59 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% إلى 24400.52 نقطة، في حين استقر مؤشر داو جونز الصناعي عند 49443.97 نقطة.

وتحوّلت الأنظار في وول ستريت إلى واشنطن، حيث أدلى وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب، بشهادته أمام لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ. وأكد في كلمته أنه سيضمن بقاء سياسة الاحتياطي الفيدرالي “مستقلة بشكل صارم”، في ظل تصاعد الجدل حول استقلالية البنك المركزي بعد الخلافات بين ترامب ورئيس الفيدرالي الحالي جيروم باول بشأن أسعار الفائدة.

وأشار وارش إلى أن الفيدرالي لا يزال يتعامل مع “إرث” أخطاء السياسات خلال عامي 2021 و2022، داعياً إلى إصلاحات جوهرية وتغيير في نهج السياسة النقدية.

في موازاة ذلك، استمرت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في الضغط على الأسواق، مع تزايد الغموض حول احتمالات إجراء محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران قبل انتهاء هدنة مؤقتة تمتد لأسبوعين في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وزادت حدة التوتر بعد احتجاز واشنطن سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، ما دفع طهران للتهديد بالرد.

ورغم ذلك، يرى بعض المحللين أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار المسار نحو التفاوض، مع احتمال تمديد وقف إطلاق النار، في ظل مصلحة الطرفين في إنهاء النزاع.

في الأسواق، تذبذبت أسعار النفط لكنها ظلت أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، وسط تحذيرات من أن الصراع الحالي قد يؤدي إلى أسوأ أزمة طاقة في التاريخ.

وعلى صعيد الشركات، تراجعت أسهم أبل بنحو 1.6% عقب إعلان تغييرات قيادية، تشمل انتقال تيم كوك إلى منصب رئيس تنفيذي لمجلس الإدارة، وتعيين جون تيرنوس رئيساً تنفيذياً جديداً، في أول تغيير من هذا النوع منذ عام 2011.

في السياق الاقتصادي، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعاً بنسبة 1.7% خلال مارس، متجاوزة التوقعات، بدعم من قفزة مبيعات الوقود مع ارتفاع أسعار النفط منذ اندلاع الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

بالصور

